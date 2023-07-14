Türkiye, temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi yayınlandı TCMB'nin piyasa katılımcıları düzenlediği anketlerin sonucunda; piyasanın döviz, politika faizi, büyüme ve enflasyon beklentileri gözler önüne serildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Bu anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı.

Piyasa katılımcılarının yanıtlarının ortalamalarının aktarıldığı anketin sonuçları şöyle:

Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 43,82 oldu

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, bu anket döneminde yüzde 43,82 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,12 ve yüzde 19,04 olarak gerçekleşti.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ay sonu için yüzde 19,17'ye çıktı

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,56 iken, bu anket döneminde yüzde 19,17 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,13 iken, bu anket döneminde yüzde 18,94 oldu.

2023 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,7'ye geriledi

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu döviz kuru beklentisi 28,46 TL'ye yükseldi

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 26,18 TL iken, bu anket döneminde 28,46 TL oldu.