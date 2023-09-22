'Türkiye ucuz ülke' imajı yıkıldı! Turist başına ortalama harcama 1.200 dolara yükseldi Türkiye, uyguladığı politikalar sonucunda turist sayısını artırırken, aynı zamanda turizmde kişi başına yapılan harcama miktarı da yükseldi.

AA

Türkiye'yi 8 ayda 36 milyon 754 bin turist ziyaret etti.

Türkiye'nin turist başına ortalama harcaması son 5 yılda 800 dolardan 1.200 dolara çıktı.

İspanya'nın Valensiya kentinde bu yıl 25'incisi düzenlenen ve Alman turizm endüstrisi başta olmak üzere 300'den fazla sektör uzmanının katıldığı "FVW Travel Talk Kongress" toplantılarında Türkiye turizmi konuşuldu.

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Türkiye turizminin, son yıllarda Avrupa piyasalarında kalite ve hizmet garantisiyle öne çıktığını belirtti.

Baraner, Türkiye'nin turizmde fiyat odaklı rekabet yerine yeni bir yol izlediğini ve bunun da meyvelerini toplamaya başladığını aktardı.

"Türkiye ucuz ülke imajını artık geride bıraktı."

Türkiye'nin ucuz ülke imajını geride bıraktığına değinen Baraner, bunun son 5 yılda turist başına ortalama harcamanın 800'den 1200 dolara çıkmasıyla açık bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

2030'da 100 milyon turist, 120 milyar dolar turizm geliri hedefi

Baraner, Türkiye'ye gelen turistlerin harcamaları ile ilgili şu görüşünü paylaştı:

Anadolu kültür turları satışlarının artması ve sağlık turizmindeki yeni ivme ile en geç 2030'da 100 milyon turist, 120 milyar dolar turizm geliri hedefi gerçekleşmiş olacak. Valensiya'daki bu toplantıda da Türkiye'nin artık Avrupa'da fiyatla değil kalite ve yüksek hizmetle rakiplerine meydan okuduğu ve bu konuda beklenmedik bir müşteri hacmine ulaştığı ve desteklendiği görülmüştür.

"Türk turizmi Avrupa'da tur operatörü satışlarında oyun kurucu"

Türk turizminin Avrupa'da tur operatörü ve seyahat acenteleri satışlarında oyun kurucu bir konuma geldiğini vurgulayan Baraner, sektör uzmanlarına göre 2024 sezonunda Türkiye'de önemli bir artış beklendiğini ifade etti.

"Bu yıl Türkiye'ye 300 bin üst sınıf Alman turist getirdik"

Bir başka tur operatörün pazarlama müdürü Adnan Eken de bu yıl Türkiye'ye 300 bin üst sınıf Alman turist getirdiklerini, 2024'te bu yıla nazaran yüzde 15-20'lik artış öngördüklerini söyledi.

"Türkiye, turizm politikalarında kültür turizmi önceliği büyük fayda sağladı"

Almanya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Sören Hartman da kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm politikalarında kültür turizminin önceliklendirilmesinin büyük fayda sağladığını, bunun yüksek kaliteyle birleşmesiyle zengin turistler için daha cazip hale geldiğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)