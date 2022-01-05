Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın hacmi 33 milyar lira

Piyasada ağırlıklı olarak arpa, buğday ve mısır gibi hububat ürünlerinin işlem gördüğü TÜRİB, faaliyete geçirdiği ELÜS Piyasası ile birlikte büyümeye devam ediyor.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), kurulduğu günden bu yana 111 binin üzerinde kayıtlı yatırımcı ile 351 binin üzerinde işlemde 16,3 milyon ton ve 33 milyar liralık hacme ulaştı.

TÜRİB'de tarım sektörünün etkinliğini ve verimini artırmak, tarım borsacılığı ekosisteminin sorunlarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunmak, bunların ticarileştirilmesi için çalışmak ve nitelikli insan kaynağının istihdamına imkan sağlamak hedefleniyor.

ELÜS PİYASASINDA18,5 MİLYAR LİRALIK HACİM

TÜRİB'den yapılan açıklamaya göre, borsanın 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçirilen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda, 2021 yılında 152 binin üzerinde işlemde 6,7 milyon ton ve 18,5 milyar liralık hacim oluştu.

Lisanslı depolarda bulunup uzun süreli saklanabilen tarım ürünlerini temsilen çıkarılan elektronik belge olan ELÜS'ler sadece TÜRİB'de işlem görebiliyor.

18 FARKLI ÜRÜN İŞLEM GÖRÜYOR

TÜRİB ELÜS Piyasası'nda ağırlıklı olarak arpa, buğday ve mısır gibi hububat ürünleri işlem görüyor. Bu ürünlerin yanı sıra Antep fıstığı, baklagiller, fındık, kuru kayısı, pamuk, zeytin ve yağlı tohum gibi 18 farklı ürün işlemi gerçekleştirilebiliyor.

SAKLAMA KAPASİTESİ 2 KAT ARTTI

ELÜS'ün temsil ettiği ürünlerin saklandığı lisanslı depolar, ürün borsacılığının temel unsurlarından birisi olurken, 156 lisanslı depo işletmesi 41 il, 125 ilçe, 223 farklı lokasyonda 8,3 milyon ton saklama kapasitesiyle hizmet veriyor.

TÜRİB faaliyete geçtiğinde 4 milyon ton olan saklama kapasitesi 2,5 yılda 2 katını aşarken, TÜRİB Türkiye'nin hububat üretiminin yüzde 25'inin el değiştirmesine ev sahipliği yapabilecek potansiyele ulaştı.

TARIM ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ANA YÖN İZLENİYOR

Borsada 14 Temmuz 2021'de yayınına başlanan arpa, buğday, mısır ve hububat fiyat endeksleri ile Türkiye'de tarım ürünlerine yönelik piyasaların ana yönü izlenebiliyor.