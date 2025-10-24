Türkiye üst gelirli ülkeler ligine yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İstanbul Gelişim Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni"nde konuştu.

Ömer Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin temmuz itibarıyla 1 trilyon 474 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Yıl sonunda da 1,5 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz olacak. Türkiye artık üst gelirli ülkeler ligine yükselmiş oldu." şeklinde bilgi verdi.

Bolat, törende yaptığı konuşmada, 2003 yılından bu yana eğitim ve sağlık alanında çok büyük reformlar yaptıklarını, bu alanlara çok büyük kaynaklar ayırdıklarını söyledi.

2026'YE YÖNELİK BÜTÇE GELİRİ

Gelecek yıla ilişkin 18,9 trilyon lira bütçe giderinin planlandığını dile getiren Bolat, "Eğitime ayrılan bütçe gerek ilk, orta ve lise gerekse yüksek öğretim alanında tam 2,9 trilyon lira. Yani 18,9 trilyon liralık gider bütçemizin yüzde 15,4'ü ayrıldı ve son 20 yıl hep bu şekilde yüzde 15-16'lar civarında gerçekleşti." diye konuştu.

“SAĞLIK İÇİN 3,3 TRİLYON LİRA HARCAMA AYRILDI”

Bolat, sağlığa ayrılan yüksek bütçelerden de bahsederek, "Sağlık için 3,3 trilyon lira harcama ayrıldı. Gerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gerek üniversitelerin gerekse devlet ve şehir hastanelerinin harcamalarına. Bu da toplam bütçe giderinin yüzde 17,5'ini oluşturuyor. Yani toplamda bütçenin yüzde 33'ü eğitim ve sağlık giderlerine, programlarına ve politikalarına ayrılmış durumda." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYIMIZ 375 BİNE YÜKSELDİ"

Bakan Bolat, bu yapılanların karşılıksız kalmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye uluslararası eğitim alanında artık bir merkez haline geldi. 2002'de 5 bin uluslararası öğrencimiz varken şu anda bu rakam 375 bine yükseldi. Bu gençler, eğitim turizmi alanında 3 milyar dolarlık bir katkı yapmış oluyor. Ama çok daha önemlisi, hepsi Türkiye'de aldıkları eğitimle Türkiye sevdalısı oluyor. Kimisi büyükelçi, kimisi politikacı, kimisi iş insanı, kimisi, bürokrat, kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi başbakan, bakan olacak. Türkiye için gönüllü elçiler haline geliyorlar. Bu o kadar önemli ki Türkiye'nin dünyada tanınması ve itibarı açısından çok büyük bir fayda sağlıyor.

"MİLLİ GELİRİMİZ 1,5 TRİLYON DOLARI AŞACAK"

Ticaret Bakanı Bolat, son yıllarda küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere değinerek Kovid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel çatışmalar, depremler ve terör saldırıları gibi olumsuz gelişmelere ve bunların küresel ticarete etkilerine ilişkin örnekler verdi. Yaşanan bu dalgalanmalara karşı Türkiye'nin ekonomide istikrarlı bir büyüme süreci kaydettiğini dile getiren Bolat, şu açıklamalarda bulundu: