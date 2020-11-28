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    Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği atamasına ilişkin karar yayınlandı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildiğini bildirmişti. Değişiklikle ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • AA
    • 28.11.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 09:22
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    Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği atamasına ilişkin karar yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlanarak resmileşti.

    CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE

    Karara göre, atama, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

    Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyor.

    Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği atamasına ilişkin karar yayınlandı #1

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