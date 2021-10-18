Türkiye ve Angola arasında vize zorunluluğu kalktı

Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasında seyahat serbestliği anlamında önemli bir aşama kaydedildi ve imzalanan anlaşmayla iki ülke arasında vize muafiyeti getirildi.

Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasında 27 Temmuz 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE VE ANGOLA'DAKİ PASAPORT HAMİLLERİ İÇİN VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASININ BİR SONUCU

Ankara'da imzalanan anlaşma, Türkiye ve Angola'daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.

ASGARİ 6 AY GEÇERLİLİĞİ BULUNAN PASAPORT HAMİLİ TÜRK VE ANGOLA VATANDAŞLARINI İÇERİYOR

Anlaşma hükümlerine göre, ülkesinden çıktığı esnada asgari 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili Türk ve Angola vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek ve çıkmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

90 GÜNÜ AŞMAMAK KAYDIYLA GEÇİCİ OLARAK KALINABİLECEK

Her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak da muafiyete dahil edildi.