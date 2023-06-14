Türkiye ve Azerbaycan anlaştı! Katılım bankası kuruluşları birlikte hareket edecek TKBB ile Azerbaycan Bankalar Birliği "katılım finansta" iş birliğine giderek, finans dünyasındaki gelişmeleri birlikte değerlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

AA

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sıcak ilişkiler ekonomi alanında iş birliğine dönüştü.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Azerbaycan Bankalar Birliği (ABA) arasında iki ülkede katılım finans sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

Anlaşma kapsamında iki kurum, katılım bankacılığı ve finans alanındaki gelişmelerle ilgili seminer, forum, konferans gibi etkinlikleri düzenlemek için birlikte çalışma kararı aldı.

Tarafların ortak çıkarları teşvik edilecek

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptı, üye kuruluşlar arasında yapılacak iş birliğiyle tarafların ortak çıkarlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasında katılım bankaları arasında doğrudan ilişki kurulacak

İş birliğiyle ortak eğitim ve değişim programlarının düzenlenmesi, bilgi paylaşımının kolaylaştırılması ve Türkiye ile Azerbaycan arasında katılım bankaları arasında doğrudan muhabirlik ilişkilerine de katkıda bulunulması hedefleniyor.

"Bankacılık sisteminin gelişimine katkı sunacak"

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı İlker Sırtkaya, anlaşmanın, finans ve bankacılık sektörünün gelişimine, her iki ülke ekonomisine ve uluslararası paydaşlarına önemli katkılar sağlaması dileğinde bulunarak şöyle konuştu:

İki ülke arasında kadim dostluğumuzun artarak pekiştiği son yıllarda hem bölgesel hem de uluslararası konularda her zaman destek ve iş birliği içerisindeyiz. Bugün Türkiye'nin katılım bankacılığının çatı kuruluşu olarak bankacılık alanında bunu daha ileri bir noktaya taşımak için buluştuk. ABA ile imzalayacağımız bu anlaşmanın her iki ülkenin deneyim paylaşımıyla ve iş birliğiyle bankacılık sistemi gelişimine katkı sunacağına inanıyoruz.

"Katılım bankacılığı alanında eğitim üssü olmayı hedefliyoruz"

İlker Sırtkaya, anlaşmanın ülkeler arasında birçok ortak projeye imkan sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti: