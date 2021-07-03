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    Türkiye ve Kuveyt ticareti gelişiyor

    Türkiye ve Kuveyt arasında "Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Alanları" webinar'ı yapıldı.
    • AA
    • 03.07.2021 - 10:40
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    Türkiye ve Kuveyt ticareti gelişiyor

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin, Türkiye Kuveyt Büyükelçiliği ve Kuwait Finance House iş birliği ile düzenlediği "Türkiye’de Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Alanları" webinar’ı gerçekleştirildi.

    Kuveyt Türk'den yapılan açıklamaya göre, webinara Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Al Zawawi ve Kuwait Finance House Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Abdulmohsen Al Marzouq gibi önemli isimleri katıldı.

    Türkiye ve Kuveyt ticareti gelişiyor #1

    TÜRKİYE'DE YATIRIM FIRSATLARININ MASAYA YATIRILDI

    Türkiye'de yatırım fırsatlarının masaya yatırıldığı online panele konuşmacı olarak katılan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım finans alanında yaptıkları çalışmaları, yabancı müşterilere sundukları hizmetleri ve gelecek projeksiyonlarını anlatarak Kuveyt ve Türkiye ticari ilişkilerin yatırım kolaylıkları ekseninde büyümeye devam ettiğini belirtti.

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