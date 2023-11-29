Türkiye ve Vietnam ikili ticaret hacmini artırmayı hedefliyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Vietnam ekonomisinin kalbi olan Ho Şi Min şehrinde başkonsolosluk açma hususunda mutabık kalındığını belirtti. Vietnam Başbakanı Chinh ise 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı planladığını aktardı.

DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Yılmaz, Vietnam Başbakanı Chinh ile yaptığı basın toplantısında, savunma sanayii ve gıda gibi alanlar başta olmak üzere potansiyel taşıyan alanlarda iş birliğinin geliştirerek ikili ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve yetkililer katıldı.

"Anlaşmalar imzalandı"

İki ülke arasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı arasında "Tarım ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Vietnam Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Arasında Mutabakat Zaptı, Türk Hava Yolları ile Vietnam Havayolları arasında Niyet Mektubu imzalandı.

Yılmaz, Vietnam ile bu yıl diplomatik ilişkilerin 45'inci yıl dönümü olduğunu belirterek, ziyaretin ikili ilişkiler açısından ayrı bir önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başbakan ve heyeti ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi güçlendirme konusundaki ortak irademizi teyit ettik. Karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın artırılması hususunda mutabık kaldık. Ayrıca, Vietnam ekonomisinin kalbi Ho Şi Min şehrinde başkonsolosluk açma hususunda mutabık kaldık. Askeri konular ve savunma sanayi, ilişkilerimizin geliştirilmesi gereken bir boyutunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede, Sayın Başbakan ile bu alanda iş birliği olanaklarını ele aldık. Uluslararası terörizm ve sınır aşan suçlar konusunun önemini ele alarak bu alandaki iş birliğimizi artırmayı da kararlaştırdık.

Yılmaz: İkili ticaretimizi geliştireceğiz

Yılmaz, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu.

Filistin'de yaşanan vahim gelişmeler bağlamında, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an evvel sona erdirilmesi ve iki devletli çözüme dayanan, adil ve kalıcı bir barış için siyasi sürecin başlatılması konusunda da irademizi ortaya koyduk. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) kurucu üyelerinden olan Vietnam ile ikili iş birliğimizin yanı sıra başta ASEAN olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğimize de önem atfediyoruz. Halihazırda sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN'la iş birliğimizi daha da geliştirme yönünde Vietnam ile birlikte çalışmaya hazırız. Önümüzdeki dönemde 'Yeniden Asya' vizyonumuz doğrultusunda ikili ilişkilerimizi başta ticaret olmak üzere farklı alanlarda daha da geliştirme yönündeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yılmaz: Kargo uçuş sayıları artırılacak

Yılmaz, imzalanan anlaşmalara ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

Bugün nihayetlendirilen ortak açıklama, ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki ortak irademizi yansıtıyor. Biraz önce Türk Hava Yolları ile Vietnam Hava Yolları arasında imzalanan Niyet Mektubu'nun, özellikle kargo uçuş sayılarını artırarak ülkelerimiz arasında hava ulaşımının yanı sıra ticaret ve turizm ilişkilerine de katkıda bulunacağına inanıyoruz. Vietnam, 100 milyonluk nüfusu ile tarım ve hayvancılık sektörümüz açısından potansiyel olarak önemli bir pazardır. Ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmalarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Savunma sanayi ve gıda gibi alanlar başta olmak üzere potansiyel taşıyan alanlarda iş birliğimizi geliştirerek ikili ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz.

Chinh: 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı planlıyoruz

Vietnam Başbakanı Chinh de verimli görüşmeler yapıldığını ve ziyaretin büyük öneme sahip olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

Türkiye'nin zengin kültürü ve tarihinden çok etkilendik. Kültürel kimlikler, doğal kaynaklar ve Türkiye'nin misafirperver halkından da çok etkilendik. Türk liderlerin Türk halkının gerçekleştirdiği gelişimleri ülkenin bilim teknoloji, finans turizm merkezi haline dönüştürülmesini büyük bir takdir ile karşılıyoruz. Son 45 yıl içinde Türkiye ve Vietnam arasındaki dostluk gelişmiştir. İki ülke yaşanan zorluklarda her zaman birbirine destek olmuştur. Bugünkü görüşmelerimizde iki ülkemiz arasındaki muazzam iş birliği potansiyelini bir kez daha teyit ettik. Bu şekilde de her iki bölgenin barış istikrara ve kalkınmasına katkıda bulunacağımızı ifade ettik. 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı planlıyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)