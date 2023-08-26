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Türkiye-Vietnam ilişkilerinde önemli adım! Long Thanh Havalimanı'na Türk imzası Abone Olun

Türkiye-Vietnam ilişkilerinde önemli adım! Long Thanh Havalimanı'na Türk imzası Vietnam'da uluslararası Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın inşaatının ilk fazı için bir Türk firmasının iştiraki ile anlaşıldı. Bu gelişme, iki ülke arasında önemli iş birliklerinin doğuşu olarak yorumlanıyor.

AA Vietnam'da inşaatı planlanan yeni havalimanı "göz bebeği" olarak tanımlanıyor. Ülkenin prestijli altyapı projesi Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın ilk faz ihalesini Türk firmanın liderlik ettiği bir konsorsiyum kazandı. Projenin temelinin üst düzey katılımla ay sonunda atılması planlanıyor. Vietnam Başbakanı'nın sorumluluğunda yürütülen, ülkenin bugüne kadarki en büyük prestij altyapı projesi olan Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın ilk faz ihalesini, bölgedeki ilk Türk firmasının yüzde 50'den fazla hisseyle liderlik ettiği VieTur Konsorsiyumu kazandı. 1,5 milyar dolarlık ihale Ocak 2023'te başlayan havalimanı ihale süreci, 1,5 milyar dolarlık kontrat bedeliyle tamamlandı. 28 Ağustos Pazartesi günü Vietnam Havalimanları Şirketi ile VieTur Konsorsiyumu arasında kontrat imzalanacak. Ağustosun sonunda temel atılacak Uluslararası Havalimanının temel atma töreninin ise 31 Ağustos 2023 Perşembe sabahı yapılması planlanıyor. Törene, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve birçok bakanın katılması bekleniyor. Türkiye-Vietnam ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir adım Söz konusu havalimanı projesinin ve ileride yapılabilecek işbirliklerinin Türkiye-Vietnam ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor. Yıllık 25 milyon yolcuya hizmet verecek Yıllık 25 milyon yolcuya hizmet vermesi, 1,2 milyon ton kargo taşımacılığının yapılması hedeflenen Long Thanh Uluslararası Havalimanı, 373 bin metrekarelik yolcu terminaline sahip olacak. Sözleşme süresi 39 ay Sözleşme süresinin 39 ay olarak belirlendiği projenin ülke ticaretine ve turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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