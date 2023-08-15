Türkiye Yaşlı Profili Araştırması, hizmetlere yön verecek Türkiye de ilk kez Yaşlı Profili Araştırması yapılacak. Bu araştırma yaşlılara yönelik hizmetlerin şekillenmesini destekleyecek.

Türkiye'de yaşlı nüfusu artıyor ve bu kesime verilecek hizmetin daha sağlıklı olması için bir araştırma yapılmasına karar verilmiş durumda.

Türkiye Yaşlı Profili Araştırması sonuçları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ortak çalışması olarak düzenlenmesinin sonucunda 2024'ün Mart ayında yayınlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, yaşlılara yönelik hizmetlere yön vermek amacıyla ilk kez Türkiye Yaşlı Profili Araştırmasını gerçekleştireceklerini belirtti.

"Bütün vatandaşları kucakladık"

Kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli, şehit yakını, gazi, bütün vatandaşları kucakladıklarını dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

Bu kenetlenmeyle güçleniyor ve büyüyoruz. Bizi güçlü kılan en özel bağlardan biri de büyüklerimizden ilham almaya devam etmemiz. Anadolu insanının temel karakteri birlik beraberlik içinde yaşamasıdır. Aile bütünlüğünü korumak, milli birliği korumak gibidir. Aile büyükleri şefkatin ana vatanıdır, ihtiyaçların karşılandığı, sıkıntıların bertaraf edildiği yerdir. Babalarımız sırtımızı dayadığımız dağlar, annelerimiz gönül yorgunluğumuzu alan limanlardır.

"65 yaş ve üzeri nüfus oranı arttı"

Göktaş, 65 yaş ve üzeri nüfus oranının arttığını, 2022 yılı itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfusun, toplam nüfusunun yüzde 10'una yaklaştığını, 2040 yılında ise bu oranın yüzde 15'in üzerine çıkacağının tahmin edildiğini bildirdi.

"Türkiye Yaşlı Profili Araştırmasını gerçekleştireceğiz"

Yaşlıların toplumla kurdukları ilişkinin de zaman içinde değiştiğini gözlemlediklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

Yaşlıların toplumsal katılımını desteklemek adına yaşlılığın toplum açısından ne ifade ettiğini de araştırmalarımıza dahil ediyoruz. Yaşadığımız çağda hizmet kalitemizi artırmak için nesnel veriler kadar, öznel ve sosyal göstergelerin de önem kazandığına inanıyoruz. Hizmetlerimizi en kapsamlı şekilde planlamak adına, güncel ve çok yönlü veri akışını sağlayan bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde ilk kez Türkiye Yaşlı Profili Araştırmasını gerçekleştireceğiz. Kanıta dayalı verilerle inşa edeceğimiz bu sistem ile sorunların çözümüne odaklanmakla birlikte koruyucu ve önleyici faaliyetleri planlamak için de çalışacağız. Yaşlıların herhangi bir mağduriyet yaşamadan önce karşılaşabilecekleri riskleri belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacağız.

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemi"

Bakan Göktaş, bakım verdikleri gruplara yönelik en ufak suistimal, ihmal veya hataya toleranslarının sıfır olduğunu kaydederek şöyle konuştu: