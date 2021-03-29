Türkiye yenilenebilir kaynaktan elektrik üretiminde dünya ortalamasının üzerinde

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimiyle G20 ülkeleri arasında 5'inci sırada yer alan Türkiye; ABD, Fransa ve Brezilya gibi ülkeleri geride bıraktı.

Türkiye, geçen yıl toplam elektrik üretiminin yüzde 12'sini rüzgar ve güneşten karşılayarak dünya ortalamasının (yüzde 9,4) üzerinde performans gösterirken, bu kaynaklardan elektrik üretimini 2015-2020 döneminde 3 katına çıkardı.

Londra merkezli iklim ve enerji odaklı bağımsız düşünce kuruluşu Ember'in, Küresel Elektrik Görünümü 2021 başlıklı raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik talebi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artışla 301,5 teravatsaat oldu.

Türkiye'nin 2020'deki toplam elektrik üretimi ise 302 teravatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 43'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilirken, yüzde 57'si kömür ve doğalgaz başta olmak üzere diğer kaynaklardan sağlandı.

TÜRKİYE, ELEKTRİK ENERJİSİNİN YÜZDE 12'SİNİ YENİLEBİLİR ENERJİDEN KARŞILADI

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar ve güneş ise Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 12'sini karşıladı. Bu oranla Türkiye, rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde dünya ortalaması olan yüzde 9,4'lük payı geride bıraktı.

G20 ÜLKELERİ ARASINDA 5'İNCİ

Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise rüzgar ve güneşten en fazla elektrik üretimi gerçekleştiren 5'inci ülke olarak ABD, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerin önünde yer aldı.

Geçen yıl Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen elektrik bir önceki yıla göre yüzde 15 (5 teravatsaat) artış gösterdi. Toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi de yaklaşık 2 bin megavat artışla 16 bin megavata ulaştı.

RÜZGAR VE GÜNEŞTEN ÜRETİM 2015'TEN BERİ 3 KATINA YÜKSELDİ

Türkiye'nin rüzgar ve güneşten elektrik üretimi 2015-2020 döneminde yüzde 4'ten yüzde 12'ye yükseldi. Bu oran dünya genelinde ise yaklaşık 2 katına çıkarak yüzde 5 iken yüzde 9,4 oldu.

ELEKTRİĞİN YÜZDE 34'Ü KÖMÜR SANTRALLERİNDEN ÜRETİLDİ

Türkiye'nin elektrik üretiminde kömürün toplam payı ise 2020'de yüzde 34 olarak hesaplandı. Bu oran dünya ortalamasıyla aynı seviyede bulunurken, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye, kömürden elektrik üretiminde söz konusu dönemde G20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR, ELEKTRİK ÜRETİMİNDE DOĞALGAZDAN PAY ALDI

Türkiye'de tüm yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi 2015-2020 döneminde yüzde 197 arttı. Buna rağmen söz konusu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi fosil yakıtların toplamını geçemedi fakat doğalgazın elektrik üretimindeki payının yüzde 15 düşmesini sağladı. Öte yandan, geçen yıl kuraklık nedeniyle doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı yüzde 23 seviyesinde gerçekleşti.