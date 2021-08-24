Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü

Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi 2021 yılı Listesi"nde, 40 firma ile yer alarak dünyada üçüncü sıraya oturdu.

Müteahhitlik, Türkiye'nin uluslararası alanda iddialı olduğu bir sektör olarak dikkati çekiyor. Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record'ın (ENR) şirketlerin gelirlerini baz alarak hazırladığı, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi 2021 yılı Listesi"nde Türkiye'den 40 firma yer aldı.

TÜRKİYE, ÇİN VE ABD'NİN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ OLDU

Türkiye Müteahhitler Birliği'nden (TMB) yapılan açıklamaya göre, ENR'nin müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı listede Türkiye, 40 firma ile Çin (78 firma) ve ABD’nin (41) ardından üçüncü oldu.

İLK 100'DE 7 FİRMAMIZ VAR

Uluslararası proje gelirlerine göre listedeki ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerin sayısı 7 oldu. Bir Türk müteahhitlik firması da ilk 30 uluslararası müteahhitlik firması arasında yer aldı.

İnşaat firmalarının elde ettikleri 18 milyar 300 milyon dolar gelirle Türkiye, küresel pazardan yüzde 4,4 pay alarak ülkeler sıralamasında sekizinci oldu.

Türk firmaların faaliyetleri, en büyük pazar Rusya’nın da dahil edilerek değerlendirildiği Avrupa (8 milyar dolar) ve ardından Orta Doğu (5 milyar 900 milyon dolar) bölgesinde yoğunlaştı.

LİSTEDEKİ TÜRK FİRMALARI

ENR'ın "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ndeki Türk firmaları şöyle: ​​​"Rönesans, Limak, Ant Yapı, Yapı Merkezi, Enka, Tekfen, Onur, TAV, Nurol, Esta, Gülermak, Aslan, Sembol, Kuzu, Kolin, Yüksel, Eser, IC İçtaş, Çalık, İlk, GAP, Polat Yol, Alarko, Dekinsan, Gürbaş, Tepe, Makyol, Metag, Üstay, Yenigün, Summa, Gama, NATA, Cengiz, MBD, Feka, IRIS, SMK, STFA, Doğuş."

ULUSLARARASI İNŞAAT PAZARI YÜZDE 11 DARALDI

Öte yandan ENR'nin listenin yer aldığı "Toparlanmaya Giden Yolu Açmak" başlıklı bülteninde, listenin en tepesindeki firmaların bile zorluklarından kaçamadığı koronavirüs salgınının ortaya çıktığı 2020 yılında, uluslararası inşaat pazarının bir önceki yılki 473 milyar 100 milyon dolar seviyesinden yüzde 11’lik daralma ile 420 milyar 400 milyon dolara gerilediği kaydedildi.