Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu Seul’de düzenlendi Cumhuriyetin 100. yılı dolayısı ile uluslararası arenadaki çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları"na Seul'de devam etti.

AA

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü vurgusuyla dünyanın farklı noktalarında "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları" düzenleniyor.

Resepsiyonun yeni adresi bu kez Güney Kore’nin başkenti Seul oldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi açıklamasına göre, "Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız" temasıyla 13 Eylül’de gerçekleştirilen resepsiyonda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım süreçleri değerlendirilirken, olası yatırım fırsatları da masaya yatırıldı.

Seul’de gerçekleştirilen resepsiyona Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Lee Jong Ho, Seul Büyükelçisi Murat Tamer ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka’nın yanı sıra iki ülkeden de iş insanları ve bürokratlar katıldı.

Stratejik iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı

Resepsiyon sırasında aynı zamanda Güney Kore Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı bünyesindeki kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Global Digital Innovation Network ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında stratejik iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imza altına alındı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi WKF'e sponsor oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye’nin yatırım ortamının tanıtılması hedefiyle, altı yıldır aktif olarak katılım gösterilen, dünyanın en saygın ve geniş katılımlı forumlarından olan World Knowledge Forum’a (WKF) bu yıl da sponsor oldu.

"Asya’nın Davos"u olarak da bilinen forumda üst düzey kamu yetkilileri, siyasi liderler, önde gelen özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve kanaat önderleri yer aldı. 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen forumun bu yılki teması "Techno Big Bang: Humanity on the Shoulders of Giants" oldu.

Panel düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin 24’üncü World Knowledge Forum’da organize ettiği "Redefining Mobility with Distruptive Tech in Shifting Pradigms" başlıklı panele, Togg CEO’su Gürcan Karakaş da katıldı.

Togg’un hikayesini ve geleceğe yönelik planlarını paylaşan Karakaş’ın yanı sıra panelde, Bain Company Direktörü Armando Guastella da yer aldı.

Kacır, Kore’nin otomotiv devlerinden, önemli teknoloji ve enerji sektörü markaları ile birebir toplantılar yaptı. Batarya üreticileri ile de bir araya gelerek Türkiye’ye yatırım yapmaları noktasında davetini yineledi.

"Türkiye, Koreli yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin, Güney Kore için Avrupa’daki en önemli ekonomik ortaklarından olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye, Koreli şirketlerin en rahat çalışabileceği ülkelerden biri. Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla sağladığımız yatırım teşvikleri ve ekonomik reformlarla Türkiye, Koreli yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunuyor. Tüm Koreli firmaları sunduğumuz avantajları görmek, insanımızı daha yakından tanımak, yatırım fırsatlarını, kültürümüzü ve ülkemizin tüm doğal güzelliklerini deneyimlemek için Türkiye’ye davet ediyorum.

"Türkiye 400'e yakın Koreli şirkete ev sahipliği yapıyor"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka da Türkiye'nin 400'e yakın Koreli şirkete ev sahipliği yaptığını belirterek, bu yatırımların hacminin 3,3 milyar ABD dolarının üzerinde olduğunu belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)