Türkiye’de 13 milyondan fazla kişi emekli maaşı alıyor

Ülkemizde toplam istihdam 28 milyon 600 bin civarında bulunuyor. Kendisi emekli olanların sayısı, dul ve yetim aylığı alanlarla birleştiğinde 13 milyon 383 bin kişi emekli maaşı almaya devam ediyor.

Haziran 2021 verilerine göre, Türkiye'de toplam istihdam 28 milyon 600 bin civarında bulunuyor ve bu rakam içerisinde kamu toplam 4 milyon 834 bin 208 personele yaklaşık yüzde 17'lik paya sahip.

KENDİSİ EMEKLİ OLUP MAAŞ ALANLARIN SAYISI 9.1 MİLYON KİŞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 5 milyon 964 bini SSK, 1 milyon 654 bini Bağ-Kur, 1 milyon 569 bini emekli sandığı statüsünde olmak üzere toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli aylığı ödüyor. Emekliler bu rakamla ülke nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor.

SGK'DEN AYLIK VE GELİR ALANLARIN SAYISI 13.3 MİLYONU BULUYOR

Emeklilere, vefat eden eş, anne veya babasının aylığını alan 3 milyon 878 bin kişi, malullük, vazife malullüğü ve sürekli iş göremezlik aylığı alan 318 bin kişi de eklendiğinde SGK'den aylık ve gelir alanların sayısı 13 milyon 383 bini buluyor. Bu rakam ise Türkiye nüfusunun yüzde 16'sına karşılık geliyor.