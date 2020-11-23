Türkiye'de 2040’ta elektrik üretiminin 3’te biri yenilenebilir ve nükleer enerjiden

Türkiye'de 2040’ta elektrik üretiminin 3’te biri yenilenebilir ve nükleer enerjiden

Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilebilir ve nükleer enerjinin payının 2040'ta yüzde 75'e yükselebileceği dile getirildi.

Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilebilir ve nükleer enerjinin payının 2040'ta yüzde 75'e yükselebileceği konuşulurken aynı zamanda Karadeniz'deki keşifle doğalgaz arzının yarısının yerli kaynakla karşılanabileceğin de öngörüldüğü aktarıldı.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Görünümü Raporu, videokonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray tarafından açıklandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE POLİTİKALARA İLİŞKİN ÖNERİ VE ÖNGÖRÜLER KONUŞULDU

Türkiye enerji sektörünün, 2040'a referans ve alternatif olmak üzere 2 farklı senaryoda mercek altına alındığı raporda, enerji güvenliğini güçlendirmek, yerli kaynakların kullanımını artırmak, enerji verimliliğini geliştirmek, temiz enerji altyapıları oluşturmak, sürdürülebilir bir enerji sistemine ulaşılmasına yönelik adımları destekleyen ve rekabetçi enerji piyasasını geliştirmek için gerekli politikalara ilişkin öneriler ve öngörüler yer aldı.

“YENİLENEBİLİR VE NÜKLEER ENERJİ 2040'TA TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 75'İNİ KARŞILAYACAK”

Rapora göre, yenilenebilir enerji ve nükleerin 2040'a toplam elektrik üretimindeki payı referans senaryoda yüzde 58'e ulaşırken, bu oran alternatif senaryoda yüzde 75'e çıkacağı öngörülüyor.