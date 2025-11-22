Türkiye’de araç kiralama 50 yaşında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de araç kiralamanın geçmişi 50 yıla dayanıyor.

Türkiye'nin ilk kurumsal araç kiralama markası Avis Türkiye, Otokoç Otomotiv çatısı altında 50. yılını gururla kutluyor.

Faaliyetlerine 9 araçlık bir filoyla başlayan Avis Türkiye, bugün ülkemizin en yaygın araç kiralama ağına ve en geniş araç filosuna sahip markası konumunda.

Avis Türkiye, Türkiye’nin lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteriyor; yarım asırlık tarihinde sektörün gelişimine öncülük ederken, vizyonerliğin ve dönüşümün simgesi olmayı sürdürerek müşteri odaklı yaklaşımı ve hizmet kalitesiyle uluslararası alanda da öne çıkıyor.

DÜNYA BİRİNCİSİ

Bugüne kadar 4 kez “Yılın Lisansiyesi” ödülünü kazanan Avis Türkiye, 16 yıldır üst üste “Avis Budget Group NPS Müşteri Deneyimi” ölçümünde 1. lig kategorisinde dünya birinciliğini koruyor.

Avis Türkiye, 50. yılını, yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla kutluyor. Avis Budget Group’un iki yılda bir düzenlediği Küresel Lisansiyeler Konferansı 2025 yılında Avis Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Konferans kapsamında düzenlenen Avis Türkiye 50. yıl gecesinde, gerçekleşen organizasyonla yarım asırlık serüven, fiziksel bir deneyimle taçlandırıldı.

TÜRK KÜLTÜRÜ DE TANITILDI

180’e yakın ülkeden gelen Avis Budget Group Ailesi üyelerine, Türk kültürünü ve İstanbul’u tanıtan özel bir kit sunuldu.

50 YILLIK HİKAYE ZAMAN TÜNELİ

“Drive Your Story” mottosuyla başarı hikayeleri ve birlik olma kavramı vurgulandı. Sahne tasarımı, zaman tüneli alanı, teknoloji odaklı tanıtım filmi, marka hafızasını yaşatan görsel anlatımlar ve geceye özel hazırlanan gösteriler etkinliğin öne çıkan unsurları arasında yer aldı. Ayrıca bu yolculuğa tanıklık etmiş isimlerin katkılarıyla hazırlanan belgesel film ile Avis Türkiye’nin 50 yıllık hikâyesi, etkileyici bir şekilde aktarıldı.

İNDİRİM KAMPANYASI

Bununla birlikte Avis Türkiye, yarım asırlık yol arkadaşlığını müşterileri ile kutlamak adına özel bir kampanyaya imza attı. Online rezervasyonlarda 19-26 Ağustos tarihleri arasında 4 gün ve üzeri kiralama satın alarak 50. yıla özel yüzde 50 indirim fırsatını yakalayan otomobil severler, elde ettikleri bu ayrıcalığı yıl sonuna kadar değerlendirebilecek.