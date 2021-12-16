Türkiye'de asgari ücret son 12 yılda nasıl değişti

Türkiye’de net asgari ücret TL bazında son 12 senede kademeli bir artış gösterdi. 2022 asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte yıllar içindeki değişimi de merak konusu oldu.

Milyonların beklediği 2022 asgari ücret tutarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Asgari Ücret Komisyonu'nun pazarlığının ardından işçi ve işverenin anlaşması sağlandı.

Vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak olan 2022 asgari ücret tutarı 4250 TL olarak belirlendi.

AGARİ ÜCRETİN DEĞİŞİMİ

Enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla mücadelede kararlı olan Türkiye'de, mali istikrar politikaları taviz vermeden sürerken işçi ve işvereni mağdur etmeyecek rakamlar için her yıl aynı hassasiyet gösteriliyor.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından son 12 yıldaki rakamlar da merak konusu oldu.

Gözler, asgari ücretin geçmiş yıllardaki değişimine çevrildi.

İşte asgari ücretin son 12 yıldaki yükselişi...

ASGARİ ÜCRET 2011

01.07.2011 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 837,00 lira, net asgari ücret 658,95 liradır.

Asgari ücret; 2011 yılının ikinci yarısında 16 yaşından büyükler için brüt 837,00 TL, net 658,95 TL olarak belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRET 2012

2012 yılında uygulanacak asgari ücret şöyle belirlendi.



"6 yaşını doldurmuş işçiler için brüt ilk 6 ay için 886,50 TL, ikinci 6 ay için 940,50 TL. Net ücret ilk 6 ay için 701,14, ikinci 6 ay için 739,80 TL."

ASGARİ ÜCRET 2013

Asgari ücret 2013 in brüt tutarı 978,60 TL olarak, 2013 asgari ücret in net tutarı 773,01 lira olarak açıklandı.

01.07.2013 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 1021,50 lira, net asgari ücret 803,68 lira olarak uygulandı.

ASGARİ ÜCRET 2014

2014 yılında asgari ücrete ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için de yüzde 6 zam yapıldı. Buna göre asgari ücret net olarak ilk 6 ay için 846, ikinci 6 ay için de 891 TL oldu. Uygulamada 16 yaş sınırı da kaldırıldı.

ASGARİ ÜCRET 2015

2015 yılının ilk 6 ayı net asgari ücret 949 TL, 2015 yılının ikinci altı ayı ise 1000 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET 2016

016 yılında uygulanacak olan aylık brüt asgari ücret tutarı "Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL" olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET 2017

2017 yılında asgari ücret yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRET 2018

Asgari ücret 2018'de yüzde 14,2'lik bir artışla brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET 2019

2019'un ocak ayıyla birlikte yapılan yüzde 26 artışla asgari ücret brüt 2 bin 558 TL'ye, net 2 bin 20 TL'ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRET 2020

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

ASGARİ ÜCRET 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı. Selçuk şunları söyledi; "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRET 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak açıkladı.

Buna göre yüzde 50 seviyesinde asgari ücret artışına gidilerek 2022 asgari ücret 4 bin 250 TL olarak belirlendi.