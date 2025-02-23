Türkiye'de borçluluk oranı yüzde 57'ye yükseldi

Haber Merkezi

Türkiye'de borçlanma oranları her geçen gün artıyor.

Temmuz-Eylül 2024 dönemine ilişkin Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nda çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Ülkede borçlu olanların oranı yüzde 57'ye yükseldi.

Kadınların yüzde 58'i, erkeklerin ise yüzde 56'sı borç sahibi.

KARTLI HARCAMALARDA REKOR YÜKSELİŞ

ING Türkiye'nin araştırmasına göre en yaygın borçlanma aracı yüzde 43 ile kredi kartları olurken onu yüzde 14 ile banka kredileri, yüzde 10 ile eş-dost borçları takip etti.

Borç sahiplerinin yüzde 79'u gelirlerinin yüzde 30'undan daha azını borç ödemeye ayırdığını belirtti.

Bankalararası Kart Merkezi'nin Ocak 2025 verilerine göre Türkiye'de kredi kartı sayısı 130.2 milyon, banka kartı sayısı 195.6 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 113.1 milyon oldu.

Kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1.6 trilyon liraya ulaştı.

Harcamalardaki artışlar ve son rakamlar şu şekilde:

Kredi kartı harcamaları: 1 trilyon 366 milyar lira (+%69)

Banka kartı harcamaları: 207.8 milyar lira (+%47)

Ön ödemeli kart harcamaları: 32.4 milyar lira (+%78)

OCAKTA 1.5 MİLYAR KARTLI ÖDEME GERÇEKLEŞTİ

Ocak ayında toplam 1.58 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşirken bu işlemlerin 913.2 milyonu kredi kartı, 538.1 milyonu banka kartı, 125.9 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.