Türkiye’de depremle ilgili patent başvurusu arttı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'de patent ve faydalı model başvurusu sayısında da artış yaşanarak sayı 753'e ulaştı.

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından, depremlerin tekrar yaşanması halinde daha sağlıklı müdahale yapmak için de çareler arandı.

Patent konusunda hizmet veren bir kurumun Genel Müdürü Cumhur Akbulut, yapılan başvuruların olası depremlere karşı alınacak önemlerin artmasında kritik bir yere sahip olunduğunu belirtti.

Akbulut, Türkiye'de 1993 ve 2022 yılları arasında depremle ilgili patent ve faydalı model başvuru sayılarının toplamının 753 olduğunu belirtti.

"Enkaz arama kurtarma alanında çalışmalar var"

Deprem öncesi alarm sistemleri, deprem için binalar ve eşyalarda yapılan geliştirmeler, deprem sonrası enkaz arama kurtarma, deprem izolatörleri alanlarında çalışmalar yapıldı.

Çalışmada, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerinden yararlanıldı.

"Depremden etkilenen ülkelerin bu alanda yaptığı patent başvuru sayısı diğer ülkelere göre yüksek"

Akbulut, söz konusu dönemde globalde yapılan araştırmada, patent sınıfları özelinde deprem ile ilgili GSM ve teknoloji patentlerinin 8 bin 33'ü bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: