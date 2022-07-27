Türkiye'de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü

Koronavirüs sürecinde daha da artan bir ivme ile büyüyen e-ticaret ülkemizde de altın çağını yaşıyor.

Tüm dünyadaki e-ticaret görünümünü aktaran "Küresel E-Ticaret Büyüme Tahminleri" raporuna göre e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının, bu yılın sonunda yüzde 22’ye ulaşacağı bekleniliyor.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’in haziran ayında yayınladığı raporda, 2019’da küresel ticaretin yüzde 19’una karşılık gelen e-ticaretin 2021’deki payının yüzde 21’e ulaştığı ve bu yılı yüzde 22’yle kapatacağı öngörülüyor.

"E-ticaret dünyadaki hacim 2026’da 5,4 trilyon dolara ulaşacak"

Morgan Stanley, uzun vadede e-ticaret pazarının dikkate değer bir büyüme potansiyeli barındırdığını söylerken, hacmin bugünkü 3,3 trilyon dolarlık değerinin 2026’da 5,4 trilyon dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor.

Türkiye'de e-ticaret yüzde 69 arttı

DHA'nın haberine göre, e-ticaretin her hanede benimsenme hızındaki artış, Türkiye’de de görülüyor. 2021 "Türkiye E-Ticaret Ekosistemi" raporunda sektörün 2020’den 2021’e geçişte e-ticaret satışlarındaki büyümenin yüzde 69’a ulaştığı ve toplam satış hacminin 382 milyar lira seviyesine taşındığı belirtiliyor.