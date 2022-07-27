Petrol
101.62
2.17%
Euro
18.1786
0.49%
Dolar
17.9054
0.27%
Altın
991.1
0.52%
Borsa
2544
0.28%
Bitcoin
396.999
4.52%
BTXN Coin
11.11
15.48%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Türkiye'de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü

    Koronavirüs sürecinde daha da artan bir ivme ile büyüyen e-ticaret ülkemizde de altın çağını yaşıyor.
    • 27.07.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü

    Tüm dünyadaki e-ticaret görünümünü aktaran "Küresel E-Ticaret Büyüme Tahminleri" raporuna göre e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının, bu yılın sonunda yüzde 22’ye ulaşacağı bekleniliyor.

    ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’in haziran ayında yayınladığı raporda, 2019’da küresel ticaretin yüzde 19’una karşılık gelen e-ticaretin 2021’deki payının yüzde 21’e ulaştığı ve bu yılı yüzde 22’yle kapatacağı öngörülüyor.

    "E-ticaret dünyadaki hacim 2026’da 5,4 trilyon dolara ulaşacak"

    Morgan Stanley, uzun vadede e-ticaret pazarının dikkate değer bir büyüme potansiyeli barındırdığını söylerken, hacmin bugünkü 3,3 trilyon dolarlık değerinin 2026’da 5,4 trilyon dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor.

    Türkiye'de e-ticaret yüzde 69 arttı

    DHA'nın haberine göre, e-ticaretin her hanede benimsenme hızındaki artış, Türkiye’de de görülüyor. 2021 "Türkiye E-Ticaret Ekosistemi" raporunda sektörün 2020’den 2021’e geçişte e-ticaret satışlarındaki büyümenin yüzde 69’a ulaştığı ve toplam satış hacminin 382 milyar lira seviyesine taşındığı belirtiliyor.

    e-ticaret


    İlginizi Çekebilir

    Elektrik arıza ekipleri arılar yüzünden arıcı tulumu giyiyor
    3. Sayfa

    Elektrik arıza ekipleri arılar yüzünden arıcı tulumu giyiyor

    Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! 104 milyonluk rekor ikramiye..
    Yaşam

    Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! 104 milyonluk rekor ikramiye..

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir