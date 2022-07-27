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- Türkiye'de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü
Türkiye'de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü
- 27.07.2022 - 17:48
- Güncelleme : 27.07.2022 - 18:10
Tüm dünyadaki e-ticaret görünümünü aktaran "Küresel E-Ticaret Büyüme Tahminleri" raporuna göre e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının, bu yılın sonunda yüzde 22’ye ulaşacağı bekleniliyor.
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’in haziran ayında yayınladığı raporda, 2019’da küresel ticaretin yüzde 19’una karşılık gelen e-ticaretin 2021’deki payının yüzde 21’e ulaştığı ve bu yılı yüzde 22’yle kapatacağı öngörülüyor.
"E-ticaret dünyadaki hacim 2026’da 5,4 trilyon dolara ulaşacak"
Morgan Stanley, uzun vadede e-ticaret pazarının dikkate değer bir büyüme potansiyeli barındırdığını söylerken, hacmin bugünkü 3,3 trilyon dolarlık değerinin 2026’da 5,4 trilyon dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor.
Türkiye'de e-ticaret yüzde 69 arttı
DHA'nın haberine göre, e-ticaretin her hanede benimsenme hızındaki artış, Türkiye’de de görülüyor. 2021 "Türkiye E-Ticaret Ekosistemi" raporunda sektörün 2020’den 2021’e geçişte e-ticaret satışlarındaki büyümenin yüzde 69’a ulaştığı ve toplam satış hacminin 382 milyar lira seviyesine taşındığı belirtiliyor.