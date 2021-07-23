Türkiye'de en çok manda Samsun'da var

Türkiye'de en çok manda Samsun'da var

Büyükbaş hayvanların ülke geneline dağılımına baktığımızda 21 bin 637 manda varlığına sahip olan Samsun, Türkiye’deki manda sayısı bakımından birinci sırada yer alıyor.

Samsun, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de önemli bir konumda.

Manda ve manda ürünleri yetiştiriciliği konusunda Türkiye’nin öncü illerinden biri olan Samsun, manda varlığı bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alıyor.

YÜZDE 11,09'U SAMSUN'DA

Türkiye’de toplam 195 bin 88 adet kayıtlı manda bulunurken, bunların yüzde 11,09’u (21 bin 837) Samsun’da bulunuyor.

Öte yandan, Samsun’da 397 bin 627 büyükbaş, 27 bin 197’si keçi olmak üzere 259 bin 787 adet küçükbaş hayvan bulunuyor.

ÜLKEDEKİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞINDA 12'NCİ

Samsun ayrıca Türkiye’deki büyükbaş hayvan varlığı bakımından 12. sırada yer alıyor.