Türkiye'de genç işsizlik 20 yılın en düşük seviyesinde Genç işsizlik oranı, iş gücü verileri arasında en önemli kategoriyi oluşturuyor. Türkiye'de işsizlik rakamları gerilerken, "genç işsizlik" verileri de düşüşünü sürdürüyor.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda işsiz sayısı 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişiye geriledi.

Türkiye'de genç işsizlik oranı nisanda, yüzde 14,5 ile son 20 yılın en düşük seviyesine gerilerken gençlerin iş gücüne katılma oranı yüzde 45,7 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da Nisan 2023'e kıyasla 4,1 puan azalarak yüzde 18,6'dan yüzde 14,5'e indi.

2005'ten sonraki en düşük seviye

Böylece genç işsizlik oranı, aylık bazda verilerin açıklanmaya başlandığı 2005'ten sonraki en düşük seviyede gerçekleşti.

Nisan 2024 itibarıyla bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olarak tahmin edildi.

Gençlerde iş gücüne katılma oranı yüzde 45,7

Gençlerde iş gücüne katılma oranı yüzde 45,7 olurken istihdam edilen gençlerin sayısı 4 milyon 578 bin olarak kayıtlara geçti.

"Düşüş istikrarlı şekilde devam ediyor"

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hidayet Gizem Ünlü Ören, "Genç nüfusta işsizlik oranlarındaki düşüş istikrarlı şekilde devam ediyor. Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da güçlendirmek için gençlerin istihdama olan katkısı artırılmalıdır." dedi.

"Türkiye, kişi başına düşen gelir açısından yüksek gelirli ülkeler grubunda yer aldı"

Ören, gayrisafi yurt içi hasıladaki büyümenin de genç istihdamına yansıdığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

Türkiye, kişi başına düşen gelir açısından uzun dönemdir orta gelir grubundaki ülkeler kategorisinde yer alıyordu. 2023'te kişi başına düşen gelir 11 bin 905 dolar olan eşik değerini aşarak 13 bin 110 dolara çıktı ve böylece Türkiye, kişi başına gelir rakamıyla yüksek gelirli ülkeler grubunda yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)