Türkiye'de her gün 6 milyon ton ekmek çöpe atılıyor Dünyada yapılan israfın ekonomiye olumsuz etkisi var. TESK Başkanı Palandöken, bu konuda açıklama yaparak, tüketicileri ihtiyaç fazlası alım yapmamaları yönünde uyardı.

AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'deki yapılan toplam israfın yüzde 42'sinin evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklandığını dile getirdi.

Verilen bilgiye göre, en çok çöpe atılan yiyeceklerin başında ekmek, unlu mamuller, sebze-meyveler geliyor.

Her gün 6 milyon ton ekmek çöpe atılıyor.

Palandöken, bu noktada tüketicilere tasarruf yapmaları yönünde şu tavsiyelerde bulundu:

Vatandaşlarımız alışverişe çıkarken liste oluşturmalı ve ihtiyacı kadar alışveriş yapmalı. Çünkü enflasyondan korunmak için ihtiyaç fazlası ürün satın almak arz-talep dengesini bozduğu için fiyatların daha da artmasına sebep oluyor.

"Her gün 6 milyon ton ekmeğin çöpe atılması kabul edilemez"

Özellikle enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde her gün 6 milyon ton ekmeğin çöpe atılması kabul edilemez.

"Topyekûn bir seferberlik başlatılmalı"

Ayrıca Palandöken, israfla mücadele etmenin aileden başlamak üzere okullarda, yurtlarda, yemekhanelerde, otellerde, iş yerlerinde, kamu kuruluşlarında ve hayatın geçtiği her alanda topyekûn bir seferberlik başlatılmasını önerdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)