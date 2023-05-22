Türkiye'de ilk kez üretilen kivi sucuğunun patenti alındı Bu haberin başlığını okuyanlar "Kividen sucuk olur mu?" diye düşünebilirler. Ama Yalova'nın Altınova ilçesinde kooperatif kuran girişimci kadınlar bunu gerçekten yaptı, üstelik patentini de aldı.

İHA

Yalova'nın Altınova ilçesinde kooperatif kuran girişimci kadınların Türkiye'de ilk kez ürettikleri ve patentini aldıkları kivi sucuğu büyük talep görüyor.

Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilçe belediyesinin ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) destekleriyle kuruldu.

Kivi de Yalova'nın coğrafi ürünü.

Girişimci kadınlar, kivinin kurumuş halinin yanı sıra sirkesini de yaparak beğeniye sunmuştu.

Bu kez kividen sucuk yapan kadınlar, bunun da patentini aldı.

Siparişlerine yetişmekte zorlanıyorlar

Kadınlar büyük beğeni toplayan kivi sucuğunun siparişlerine yetişmek için büyük çaba sarf ediyor.

Kividen her şeyi denediler

Kooperatifi Başkanı Fatma Elif Sancaktutan, kivinin bölgede bol bulunmasından dolayı bu meyveyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Kivinin reçelinden başladık, kompostosu, sirkesi, pestili. Arkasından kivili sucuk yapmak fikri geldi. Önce evde ev standartlarında denemeye başladık. İlk yaptığımızda hemen tuttu. Sonra da üretmeye başladık. Patenti de bizde. Çok tutuluyor, çok sevildi.

Kivi sucuğunun yapılışı

Kivi sucuğunun yapılışı hakkında da bilgi veren Sancaktutan, şöyle konuştu:

Kiviler soyuluyor, rendeleniyor, daha sonra da pişiriliyor. İçinde sadece nişastamız var. Başka katkı maddesi yok. Çok az miktarda şekerimiz var. Cevizleri akşamdan suya yatırıyoruz, sabahleyin ipe diziyoruz. Daha sonra kivili ana maddeyi yapıyoruz. Onu daldırıyoruz, daha sonra da fırınlarda kurutuyoruz. Sanayi bölgesinde olduğumuz için dışarıda kurutma yapmıyoruz bölgesel olarak da nem oranımız yüksek. Bunu makinemizde kurutuyoruz. 20 saat bir kuruma süresi var. Ondan sonra tüketilecek hali alıyor. Daha sonra da afiyetle yiyoruz.

"Güzel olmaz diyorduk ama güzel oldu"

Kivinin sirkesinin de çok rağbet gördüğünü anlatan Sancaktutan, “Güzel olmaz diyorduk, ekşi bir meyve, aromaları farklı ama gayet güzel oldu. O da çok beğenildi. En çok satan sirkelerimizden birisi.” açıklamasında bulundu