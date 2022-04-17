Türkiye'de internet abone sayısı 88,2 milyona yükseldi

Türkiye'de fiber altyapısı gelişti ve 70 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısının 88,2 milyona yükseldi.

Dünyada giderek artan dijitalleşmede Türkiye'de üzerine düşeni yapıyor. Fiber altyapı gelişmelerine paralel olmak üzere internet abone sayısı, aylık veri kullanımı ve telefon trafiği artmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan haberleşme sektörüyle ilgili yapılan açıklamada, internet altyapı yatırımlarının devam ettiği belirtildi.

Fiber altyapısı 2021'de 471 bin kilometreye ulaştı

Açıklamada, fiber altyapının geniş bant internet ve mobil teknolojilerin gelişiminde önem arz ettiğine dikkat çekilerek, fiber altyapının 2021'de yüzde 11 civarında artarak 471 bin kilometreye ulaştığı vurgulandı.

Fiber internet abone sayısı 4,8 milyonu geçti

AA'nın haberine göre, fiber internet abone sayısının da yaklaşık yüzde 21 artışla 4,8 milyonu geçtiği aktarılan açıklamada, "Geniş bant internet abone sayısı artarken aynı zamanda abonelerin kullanımlarında da büyük ölçüde artış görüldü.





Aylık veri kullanımı 204,4 GB

2021'de sabit geniş bant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı yüzde 27,5 artarak 204,4 GB'yte çıktı." ifadeleri kullanıldı.

İnternet abone sayısı 88,2 milyon

Geniş bant internet abone sayısının, 70 milyonu mobil olmak üzere toplam 88,2 milyona yükseldiğine işaret edilen açıklamada, gelişen teknolojiyle internet altyapısının da önem kazandığı vurgulandı.

Toplam telefon trafiği 318 milyar dakika

Yatırımların telefon trafiğine de yansıdığı belirtilen açıklamada "2021'de toplam telefon trafiği bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 318 milyar dakikaya ulaştı.

Trafiğin yaklaşık yüzde 98'i mobil şebekelerden

Bu trafiğin yaklaşık yüzde 98'i mobil şebekelerden yapıldı. Sabit şebekelerde başlatılan trafik ise 5,2 milyar dakika oldu." denildi.