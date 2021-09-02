Türkiye'de kartlı harcamalar ocak-nisan döneminde yüzde 41 arttı

TOBB ve Visa'nın Harcamalar Araştırması'na göre 2021'in Ocak-Nisan dönemi itibarıyla kartlı harcamalar yüzde 41 artış gösterdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye'de yapılan kartlı harcamalarda koronavirüs etkisini inceleyen araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

İlki Mart-Ağustos 2020 dönemine bakılarak gerçekleştirilen araştırmanın ikincisinde, salgının kış aylarına denk gelen ikinci dalgası ve 2021'in ilk dört ayı analiz edildi.

NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE GİRİLEN TOPARLANMA SÜRECİ

Araştırmada öne çıkan sonuçlara göre, Türkiye'de 2020 yaz aylarındaki normalleşme ile başlayan toparlanma süreci, ikinci dalganın başladığı aralık ayında yavaşlamakla birlikte eski ivmesini kısa sürede tekrar kazandı. 2021'in ocak-nisan döneminde kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı.

TÜRKİYE, 3 ÜLKEDEN DAHA İYİ BİR SINAV VERDİ

Araştırmada koronavirüs döneminde erken ve kısıtlayıcı tedbirler alan İtalya, diğer ülkelere oranla daha az kısıtlama getiren İsveç ve Türkiye'ye benzer kısıtlama yaklaşımları gösteren ABD ile kıyaslamalar yer aldı. Buna göre Türkiye'nin diğer ülkelerine göre daha iyi performans sergilediği ortaya çıktı.

Temmuz 2020-Mart 2021 dönemindeki tüm aylarda Türkiye'nin diğer üç ülkeye kıyasla daha iyi bir sınav verdiği de dikkati çekti. Mart 2021'de yıllık bazda kartlı harcamaların Türkiye'de yüzde 50, İtalya ve ABD'de yüzde 40 oranında büyüdüğü, İsveç'te ise yüzde 15 küçüldüğü görüldü.

KARTLI HARCAMALARIN 3 YILDIZI "E-TİCARET, BANKA KARTLARI VE TEMASSIZ ÖDEME" OLDU

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle Türkiye'de rekor seviyelere ulaşan e-ticaretin yüzde 55, banka kartı harcamalarının yüzde 40 büyümesi ve temassız ödemelerin 6 katına çıkmış olması kartlı ödemelerindeki büyümenin yapı taşlarına işaret etti.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE YAPI-DEKORASYON SEKTÖRLERİNDE DİKKATİ ÇEKEN BÜYÜME

Salgının ikinci dalgasında, tüketicilerin artık e-ticareti benimsemiş olmasının da etkisiyle market-AVM-gıda, yapı-dekorasyon ve elektrik-elektronik sektörlerinde hızlı ve kalıcı bir büyüme gerçekleşti.

RESTORAN HARCAMASI 3 KAT ARTTI

Restoran sektöründeki harcamalar söz konusu dönemde 3 kat arttı. Bu artış, paket servise geçen ve internet üzerinden sipariş almaya başlayan işletmelerin dijital dönüşüme uyum sağladığına işaret etti.

"TÜRK İŞ DÜNYASI TÜKETİCİ İHTİYAÇLARINA DAHA KOLAY CEVAP VERİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının dinamik yapısının, Türkiye’yi diğer ülkelerden pozitif ayrıştırdığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, her krizin, kendi fırsatını da beraberinde getirdiğini belirterek, "İçinden geçtiğimiz pandemi döneminde Türk iş dünyası dinamik yapısı sayesinde, hızlı bir dönüşüm sürecinden geçerek e-ticaret, paket servis gibi uygulamaları hayata geçirerek, tüketici ihtiyaçlarına daha kolay cevap verir hale geldi. Bu dönüşüm hem firmaların pandemiden daha sınırlı etkilenmesine hem de tüketicilerin tüketim alışkanlarını devam ettirebilmesine imkan sağladı." değerlendirmesinde bulundu.