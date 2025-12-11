Türkiye’de kış tatili yüzde 50 zamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İklim değişikliği nedeni ile kayak merkezlerindeki sezonun kısa olması ihtimali, buradaki turum tesislerinde fiyatlara artış yönünde yansıdı.

Kayak merkezlerindeki kış turizmine hizmet eden oteller sezonu önümüzdeki hafta açacak.

Kış turizminde konaklamanın dışında, ulaşım, ekstra yemek, ara öğünler, kayak dersi, kayak ekipmanı, yol ve gece eğlencesi gibi masraflar birleştiğinde, iki kişilik ve 1 haftalık tatilin fiyatı da yükselmeye devam ediyor.

Şu anda Bolu Kartalkaya’nın sezon fiyatları henüz açıklanmadı.

150 BİN LİRA İLE 200 BİN LİRA ARASINDA

En popüler iki merkezden fiyat araştırması yaptık. Orta segmentte bir tatil 150 bin lira ile 220 bin lira arasında değişiyor. Yüksek talepli dönemlerde ve doluluklara göre bu tutar artabiliyor.

Tatilin maliyeti gidilen şehir ve kalınan tesisin merkeze yakınlığı, konaklamanın lüks olup olmamasına göre değişiyor.

Birçok tesis kayak-in-kayak-out (kayak pistine doğrudan erişim) veya tam pansiyon paketleri de sunuyor ki bu tür paketlerde fiyatlar daha yüksektir.

Erken rezervasyon genellikle toplam maliyeti düşürüyor.

KAYAK MALİYETİ YÜZDE 50'DEN FAZLA ZAMLANDI

Bu sezon kayak ekipman kiralama günlük 1.000-1.300 TL civarında iken, geçen yıl 400-500 TL civarındaydı.

Otellerdeki konaklama bedellerinin de geçen yıla oranla yüzde 25 ve yüzde 50 arasında zamlandığı görülüyor.

FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR

Özellikle bu sezon yabancı turistlerin kayak merkezlerine ilgisi artmış durumda. Erciyes ve Palandöken gibi merkezlerde ziyaretçi sayısının geçen yılın üzerine çıkacağı bekleniyor, bunun da doluluk ve fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor.

OTEL FİYATI

(6 gece 7 gündüz, tam pansiyon)

Bursa- Uludağ: 85 bin TL

Erzurum Palandöken: 130 bin TL

KAYAK YAPMANIN MALİYETİ

Günlük kayak kıyafeti kiralama: 1.500 TL

Kayak takımı kiralama: 1.000-1.300 lira

Kayak dersi: 4 bin TL

Telejet: (saatlik) 1.000 TL

Bu sezon kayak ekipman kiralama günlük ~₺1.000-1.300 civarında iken, geçen yıl daha düşük fiyatlardı (örneğin ekipman kiralama ~₺400-500 civarında) gibi belirtiliyor — yani ekipman ücreti birkaç katına çıkmış durumda. Ayrıca kayak ve snowboard ders ücretleri de saatlik ~₺3.000 olmuş