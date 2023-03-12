Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjiden daha çok faydalanmak enerji krizi yaşanan bir dünyada önemli avantaj sağlıyor.

Küresel bazda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar fosil yakıtların daha az kullanılmasına yönelik arayışın bir sonucu.

Türkiye de bu doğrultuda elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını artırma hedefini sürdürüyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de dün toplam 811 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi dün 212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yüzde 26,3 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada

Üretimde yüzde 26,3 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar enerjisi santrallerini, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile linyit santralleri takip etti.

212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesi

Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Son rekor 18 Ocak'ta yaşanmıştı

Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 18 Ocak'ta 210 bin 466 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Günlük bazda tüketim ise dün 823 bin 811 megavatsaat oldu.

En yüksek elektrik tüketimi saat 12.00'de

En yüksek elektrik tüketimi 38 bin 886 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 29 bin 362 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

İthalat ve ihracat rakamları

Dün 17 bin 377 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 686 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.