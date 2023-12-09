Türkiye'de sigorta sektörü 9 ayda yüzde 123 büyüdü TSB verilerine göre, sigorta sektörü bu yılın ilk 9 ayında yüzde 123'lük bir büyüme ile prim üretiminde 328 milyar liraya ulaştı.

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AA

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sigorta sektörü hareketli bir süreçten geçiyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) sigortacılık sektörünün 100, BES'in 20. yılı etkinliği düzenleyerek yeni gelişmelere vurgu yaptı.

TSB tarafından düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TSB Başkanı Uğur Gülen, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) İkinci Başkanı Mehmet Verim katıldı.

Toplantıda sigortacılık sektörünün geldiği nokta konuşuldu.

"Geçmiş 20 yılda büyük gelişme yaşandı"

Etkinlikte konuşan Gülen, sigortanın ülkelerin gelişmişliği anlamındaki göstergelerin en başında gelen konulardan biri olduğu şu sözlerle ifade etti:

Sigortacı ekonomiye uzun süreli kaynak ve fon aktararak ekonominin gelişmesine fayda sağlayan bir sektör. Geçmiş 20 yıla baktığımız zaman sigortacılıkta muazzam bir ilerleme olduğunu açıkçası hepimiz görüyoruz. Penetrasyon oranı 2000'lerin başında 1,2'lerden bugün yüzde 2'ler seviyesine geldi. Henüz bu yeterli bir rakam değil fakat geldiğimiz nokta gerçekten çok sevindirici. Diğer taraftan baktığımızda son 20 yıla özellikle 2000-2010 döneminde sigorta sektörü yabancı yatırımcıların en fazla ilgi odağı olan sektörlerden biri haline gelmiştir.

"Sigorta sektörü bu yılın ilk 9 ayında prim üretiminde 328 milyar liraya ulaştı"

Sigorta sektörü son bir kaç yıldır büyümeye hızla devam eden bir sektör. Sigorta sektörü bu yılın ilk 9 ayında yüzde 123'lük bir büyüme ile prim üretiminde 328 milyar liraya ulaştı ve yılın sonu yaklaşırken herhalde bu yılın sonun 500 milyar lira prim üretimini aşan bir sektör ile karşı karşıya kalacağız. 6 Şubat'ta yaşadığımız üzüntülü deprem hadisesine rağmen sektörümüzün aktif büyüklüğü 1,2 trilyon liraya ulaşmıştır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)