Türkiye'de tatili en fazla Almanlar tercih etti

Haber Merkezi

2025 yılı nisan ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14,64 (571 bin 42) ile birinci, Rusya Federasyonu yüzde 9,64 (375 bin 820) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 9,59 (373 bin 922) ile üçüncü sırada.

İngiltere'yi (Birleşik Krallık) Bulgaristan ve İran izledi.

İLK DÖRT AYDA GELEN TURİSTLER

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında yine Almanya yüzde 10,79 (1 milyon 143 bin 107) ile birinci, Rusya Federasyonu yüzde 9,23 (977 bin 152) ile ikinci, İran yüzde 8,94 (946 bin 472) ile üçüncü sırada.

İran'ı Bulgaristan ve İngiltere (Birleşik Krallık) izledi.

1-Almanya

2-Rusya Federasyonu

3-İran

4-Bulgaristan

5-İngiltere (Birleşik Krallık) izledi.

ZİYARETÇİLER EN FAZLA İSTANBUL'DAN GİRİŞ YAPTI

Nisan ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle gerçekleşti:

1-İstanbul: Yüzde 40,59 (1 milyon 583 bin 204)

2-Antalya: Yüzde 28,84 (1 milyon 124 bin 753)

3-Edirne: Yüzde 9,51 (370 bin 867)

4-Muğla: Yüzde 4,85 (189 bin 213)

5-İzmir: Yüzde 3,13 (122 bin 240)

İLK DÖRT EN FAZLA GİRİŞ YAPILAN NOKTALAR

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il ise şöyle:

1-İstanbul: Yüzde 50,39 (5 milyon 36 bin 108)

2-Antalya: Yüzde 17,17 (1 milyon 818 bin 502)

3-Edirne: Yüzde 10,46 (1 milyon 107 bin 968)

4-Artvin: Yüzde 3,69 (390 bin 597)

5-İzmir: Yüzde 2,63 (278 bin 72)