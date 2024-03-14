Türkiye'de tavuk eti üretimi yüzde 6 arttı TÜİK bugün tavuk eti üretiminin geldiği noktayı paylaştı. Buna göre hindi ve tavuk eti üretimi ve kesilen tavuk sayısı artarken yumurta üretimi ise azaldı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 203 bin 64 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 6,3 yükselişle 1 milyar 837 milyon 648 bine çıktı.

Buna göre, ocakta 203 bin 64 ton tavuk eti üretildi.

Bu üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6, bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi

Ocakta aylık bazda yüzde 1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Bu dönemde 1 milyar 837 milyon 648 bin tavuk yumurtası üretildi.

Kesilen tavuk sayısı arttı

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 5,9 artarak 110 milyon 657 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi

Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 33,3 artarak 4 bin 845 ton oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)