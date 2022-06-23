Türkiye'de tax free alışverişleri yüzde 300 büyüdü

Salgın öncesi de yürütülen "tax free" alışveriş şekli, koronavirüs salgınının etkilerinin hafiflemesiyle birlikte yüzde 300 arttı.

"Tax free" yani vergisiz alışveriş, yabancı bir ülkedeki malların satın alınması ve perakendeci tarafından bu mallar üzerinden tahsil edilen satış vergisinin geri ödenmesi anlamını taşıyor. Yani yurda giren turist, gümrük işleminin ardından aldığı ürünün vergi iadesini alıyor.

Koronavirüs salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte dünyada artan alışveriş trendinin Türkiye'ye yansıması da doğru orantılı oldu. Türkiye'de tax free alışverişleri yüzde 300 büyümeyle salgın öncesini solladığı açıklandı.

KDV iade alışverişinin yüzde 40'ını Kuveyt, İran, Mısır, İsrail ve Rusya'dan gelenler yapıyor

Salgın sürecinin hafiflemesinin ardından dünyada tax free alışveriş hacmi hızla artarken, Türkiye'de 2019'a göre yüzde 300 büyüyen KDV iade (tax free) alışverişin yüzde 40'ını Kuveyt, İran, Mısır, İsrail ve Rusya'dan gelen ziyaretçiler gerçekleştirdi.

Tax free alışveriş noktaları

Türkiye'de ilk defa tax free alışveriş hizmetini lokal bir ortaklık kurarak başlatan ve geliştirmeye devam eden Global Blue Türkiye, 1996'dan bu yana faaliyetini Türkiye çapında, 8 bini aşkın perakende mağazasında, şehir içi iade ofisleri, havaalanları ve sınır kapılarındaki 35 iade noktası ile sürdürüyor.

Salgının başından beri en yüksek seviyelerine ulaştı

Konu ile ilgili faaliyet gösteren bir kurumun Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, Türkiye'deki tax free alışverişlere ilişkin yaptığı açıklamada, bu yılın ilk aylarında Avrupa kıtasındaki tax free alışveriş hacminin salgının başından beri en yüksek seviyelerine ulaştığını, özellikle Körfez ülkeleri, Amerikalılar ve bölgesel turistlerden gelen bu dönüşün kuvvetli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de durum Avrupa'ya göre daha iyi

Türkiye'de ise durumun Avrupa'ya göre daha iyi gittiğini, Türkiye'de diğer Avrupa ülkelerine göre turizmin geri dönüşünün daha kuvvetli yaşandığını ifade eden Şeyhun, turistlerin hem alım güçleri hem de işlem başına olan ortalama harcamalarının oldukça yükseldiğini kaydetti.

Alışverişlerde en büyük ilerlemeyi sağlayan ülke İsrail oldu

Şeyhun, turizmin geri dönüşünün sadece Türk Lirası'nın avantajından kaynaklanmadığını aktararak, "Yapılan tax free satış adetleri, yani mağazalarda düzenlenen işlem adetleri 2019 yılının ilk 5 ayına göre 2022'de yüzde 57 artış gösterdi. Ülkemizin tatil merkezleri, otellerinin kalitesi, salgın sayılarındaki azalmalar, ayrıca AVM'lerde bulunan güçlü marka portföyü ve organize perakende Türkiye'nin geri dönüşüne ciddi katkı sağlamaktadır." diye konuştu.