Türkiye'de temiz enerji yatırımları 66 milyar dolar oldu

Türkiye'de temiz enerji yatırımları 66 milyar dolar oldu

Türkiye'nin ağustos sonu itibarıyla 52 bin 353 megavat kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji sektöründe yatırımların ekonomik büyüklüğü 66 milyar doları buldu.

Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımı konusunda dünya ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 98 bin 493 megavata, toplam elektrik üretim santrali sayısı ise 10 bin 101'e ulaştı.

KAPASİTENİN FAZLASI HİDROELEKTRİKTEN

Bu kapasitenin 31 bin 441 megavatını hidroelektrik, 10 bin 14 megavatını rüzgar enerjisi, 7 bin 435 megavatını güneş enerjisi ve 1.650 megavatını jeotermal enerji santralleri oluşturdu. Biyokütle (atık ısı dahil) santrallerinin kapasitesi ise ağustos sonu itibarıyla 1.813 megavat oldu.

Böylece, elektrik kurulu gücünün yüzde 32'sini hidroelektrik, yüzde 10,2'sini rüzgar enerjisi, yüzde 7,5'ini güneş enerjisi, yüzde 1,7'sini jeotermal ve yüzde 1,8'ini biyokütle santralleri oluşturdu.

KAPASİTE ARTIŞININ LİDERİ RÜZGAR OLDU

Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam elektrik kapasitesi içindeki payı, ağustos sonu itibarıyla yüzde 53,15'e yükseldi.

Bu yıl ocak-ağustos döneminde 1182 megavat rüzgar, 768 megavat güneş enerjisi, 457 megavat hidroelektrik, 328 megavat biyokütle (atık ısı dahil) ve 37 megavat jeotermal olmak üzere toplam kurulu güç 2020 yılı sonuna göre 2 bin 602 megavat arttı.

BÖLGELERİN POTANSİYELİNİ KAYNAKLAR BELİRLİYOR

Rüzgar enerjisinde potansiyelin büyük kısmı Ege ve Marmara bölgelerinde yer alırken, bu alanda kurulu gücün 1715 megavatını İzmir, 1296 megavatını Balıkesir, yaklaşık 899 megavatını Çanakkale, 699 megavatını Manisa ve 477 megavatını İstanbul oluşturdu.

Hidroelektrikte 3 bin 128 megavatla en yüksek kapasiteye sahip Şanlıurfa'yı; 2 bin 445 megavatla Elazığ, 2 bin 251 megavatla Diyarbakır, 1906 megavatla Adana ve 1815 megavatla Artvin takip etti.

Güneş enerjisinin başkenti Konya 964 megavat kapasiteyle başı çekerken, bu ili 393 megavatla Ankara, 379 megavatla Şanlıurfa, 339 megavatla Kayseri ve 298 megavatla İzmir izledi.