Türkiye'de yenilenebilir elektrik üretimi yüzde 72 arttı

TEİAŞ verilerine göre, Türkiye’de jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisiyle 2020’de 45 bin 897 gigawatt-saat elektrik üretiliyor. Bu rakamlarda 2017'den bu yana yüzde 72 oranında artış var.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye’de jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisiyle 2017 yılında 26 bin 562 gigawatt-saat elektrik üretilirken, bu rakam 2020’de yüzde 72 artışla 45 bin 897’ye ulaştı.

"TÜRKİYE ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA"

Türkiye ve Avrupa'da rüzgar enerjisine yönelik yatırımlar yapan bir şirketin yöneticisi Mustafa Yiğit Zeren, "Türkiye enerji alanında yaptığı büyük yatırımlarla enerjide tam bağımsız bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖNE ÇIKIYOR

Dünya nüfusu her yıl ortalama 80 milyon artarken, enerji tüketimi de aynı ivmeyle yükseliyor. Enerji ihtiyacını karşılamada petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar uzun vadede yetersiz kalırken, yaydıkları kimyasallarla da dünyaya ciddi anlamda zarar veriyor. Bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarını öne çıkarırken, enerji teknolojilerine yönelik çalışmaların da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hız kazandığı görülüyor.