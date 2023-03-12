Türkiye'de yüksek hızlı tren 14'üncü yılında Yüksek Hızlı Trenler dünyanın çeşitli noktalarında kullanıldığı için biliniyor ve merak ediliyorken, Türkiye'de ilk kez 14 yıl önce hayata geçmesi büyük ilgi çekmişti.

Hızlı Trenler Türkiye'de ilk önce Ankara-Eskişehir hattı ile başladı.

Ankara-Eskişehir hattının Yüksek Hızlı Tren (YHT) işletmeciliğine açılmasıyla birlikte, Türkiye 14 yıl önce YHT ile tanıştı.

10 Mart 2009 tarihinde basın turu düzenlenerek YHT, kamuoyuna tanıtıldı.

İlk seferinde Ankara Garı'ndan Eskişehir Garı'na gidildi

YHT, 13 Mart 2009’da dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım’ın da içinde yer aldığı ilk seferini, Ankara Garı'ndan Eskişehir Garı'na giderek tamamladı.

Tören düzenlendi

Erdoğan, Eskişehir Garı'nda düzenlenen, Ankara-Eskişehir Hızlı Tren Projesi’nin işletmeye açılması dolayısıyla düzenlenen törende bir de konuşma yaptı.

Günümüzdeki YHT seferleri

1- Ankara-İstanbul-Ankara YHT

2- Ankara-Eskişehir-Ankara YHT

3- Ankara-Konya-Ankara YHT

4-Ankara-Karaman-Ankara YHT

5- İstanbul-Konya-İstanbul YHT

6- İstanbul-Karaman-İstanbul YHT

7- Eskişehir-İstanbul-Eskişehir YHT