Türkiye'deki her 10 kişiden 1'i Borsa'nın aktif yatırımcısı Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, Türkiye nüfusunun her 10 kişiden 1'inin Borsa'nın aktif yatırımcısı olduğunu açıklayarak Borsa'ya yatırım yapan vatandaşların sayısının artmasının çok önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

"Biz’in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi, TİM Show Center'da düzenlendi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul'da yatırım yapan vatandaşların sayısının artmasının bir kazanım olduğunu belirterek, yatırımcıların uzun vadeli yatırım perspektifi kazanmasının hedeflendiğini de iletti.

Şirketlerin ve yatırımcıların ilgisine cevap verebilmek adına ürün ve hizmetlerinin çeşitliliğini ve sayılarını artırmaya devam ettiklerini aktaran Ergun, katılım finansını geliştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

"Şirketlerimizi, Borsamıza davet ediyoruz"

Korkmaz Ergun, etkinlikte yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul'da şirketlere ve yatırımcılara farklı finansman yöntemleri ve yatırım araçları sunduklarını söyledi. Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda ürün yelpazelerini çeşitlendirdiklerini anlatan Ergun, şu açıklamada bulundu:

En hızlı ve en güvenli bir şekilde kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Son yıllarda hem şirketlerimizin hem de yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri işimize daha bir şevkle bağlamaktadır. Borsa İstanbul olarak ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan üretim, yatırım, ihracat yapan, istihdam oluşturan şirketlerimizi, büyümelerinin finansmanını halka arz yoluyla sağlayabilmeleri için tek tek ziyaret ediyor ve Borsamıza davet ediyoruz.

"İş yapma modellerini değiştirdik"

Ergun, Borsa İstanbul olarak iş yapma modellerini değiştirdiklerine dikkati çekerek, son üç yıldaki hacim hakkında bilgi verdi:

Sadece şirketlerin halka arz başvurusunu değerlendiren bir Borsa değiliz. Şirketlerin halka arz başvurusundan önce, karar ve hazırlık aşamasında her türlü desteği veren ve yardımcı olan bir Borsa'yız. Bu kapsamda son 3 senede Borsamızda 136 şirket işlem görmeye başladı. Bu şirketlerin halkı arzından 104 milyar TL kaynak sağlandı. Yine son 3 senede 4 bin 674 adet borçlanma aracı işlem görmeye başladı. Bu ihraçlardan da 1 trilyon TL'nin üzerinden kaynak sağlandı.

"Türkiye nüfusunun her 10 kişiden 1'i Borsamızın aktif yatırımcısı haline geldi"

Şirket sayımız 3 sene önce 394 iken bugün 529'a ulaştı. Günlük ortalama işlem hacmimiz 3 sene önce 26 milyar TL iken bugün günlük ortalama işlem hacmimiz 136 milyar TL'ye ulaştı. Diğer taraftan Türkiye nüfusunun her 10 kişiden 1'i Borsamızın aktif yatırımcısı haline geldi. Birkaç yıl önce bu rakam yüzde 1'ler seviyesindeydi. Bireysel yatırımcılarımız artık genç yaşta sermaye piyasalarıyla tanışmaktadır. Biz de bu ivmeyi bilgi ve deneyimle besleyerek büyütmek istiyoruz.

"Asıl temennimiz, yatırımcılarımızın uzun vadeli yatırım perspektifi kazanması"

Borsamızda yatırım yapan vatandaşlarımızın sayısının artması, sermaye piyasamız açısından çok mühim bir kazanımdır. Asıl temennimiz yatırımcılarımızın uzun vadeli yatırım perspektifi kazanması ve ortaklık kültürü ile hareket etmesidir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)