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- Türkiye’deki maske cezası İngiliz medyasında
Türkiye’deki maske cezası İngiliz medyasında
Türkiye'de maske takmayanlara para cezası kesiliyor olması, turizm sektörüne gizli bir darbe oldu.
- Haber Merkezi
- 23.06.2020 - 00:18
Koronavirüse karşı oldukça başarılı bir mücadele veren Türkiye, salgını büyük ölçüde atlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dalga riskini görmediklerini söyledi.
BİRÇOK İLDE MASKE CEZASI VAR
Durum her geçen gün iyiye gidiyor ancak, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda birçok ilde maskesiz gezenlere 900 lira para cezası kesilmesine karar verildi.
İNGİLİZ BASINI, CEZALARI HABERLEŞTİRDİ
Polis ekiplerinin sokakta maskesiz gezen herkese tek tek ceza kesmesi, İngiliz basınının dikkatini çekti.
"TÜRKİYE'DE TATİL YAPACAKSANIZ DİKKAT EDİN"
Ülkede yayın yapan gazeteler, Türkiye’de tatil yapmayı planlayan İngilizleri bu konuda uyardı.
Daily Mirror, "Türkiye’de tatil yapan İngilizler, maske takmazlarsa 100 pound ceza ödeyecekler" başlıklı bir haber yayınladı.