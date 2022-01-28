Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2 milyon 189 bin 645

Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2 milyon 189 bin 645

Türkiye'de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645'inin sendika üyeliği bulunduğu, Resmi Gazete'de yayınlanarak ortaya konuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

SENDİKALI İŞÇİLERİN ORANI YÜZDE 14,32

Buna göre, Türkiye'de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645'inin sendika üyeliği bulunuyor. Sendikalı işçilerin oranı yüzde 14,32 oldu.

EN FAZLA ÜYEYE SAHİP KONFEDERASYON TÜRK-İŞ

Türk-İş, ise diğer örgütlerden ayrışarak, 1 milyon 213 bin 439 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Türk-İş, en çok üyeye sahip örgüt olması nedeni ile asgari ücret belirleme komisyonunda işçileri temsil ediyor.

Türk-İş'i, 727 bin 187 üyeyle Hak-İş, 212 bin 593 üyeyle DİSK izledi.

İşçilerin 29 bin 855'inin bağımsız sendikalara, 4 bin 337'sinin Ülkem-İş, 1017'sinin Anadolu-İş, 997'sinin Tüm-İş, 220'sinin Yeniden Misk konfederasyonlarına üyeliği bulunuyor.

EN FAZLA ÜYEYE SAHİP OLAN SENDİKA HİZMET-İŞ

En fazla üyeye sahip sendika ise 243 bin 643 üyeyle Hizmet-İş olarak belirlendi.

Hizmet-İş'i 224 bin 823 üyeyle Türk Metal Sendikası ve 184 bin 845 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.