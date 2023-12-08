Türkiye'deki üç ayakkabıdan biri Gaziantep'te üretiliyor Gaziantep, ayakkabı konusunda İstanbul'un ardından en büyük üretim merkezi haline dönüştü. Hatta sektör temsilcileri ürettikleri ürünlerin büyük bir kısmını İstanbul'a gönderdiklerini belirtiyor.

AA

Gaziantep'te ayakkabıcılık sektörü kentin kaderini belirleyen sektörlerden biri haline geldi.

Ayakkabıcık sektörü, Gaziantep'te 1.200 ayakkabı, 400 terlik, 200 yan sanayi imalatçısı ve 80 bin çalışanıyla 33 farklı sektörü içerisinde barındıran büyük bir söktör haline geldi.

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, kentin son yıllarda ayakkabı üretiminin merkezi haline geldiğini söyledi.

İnce, Gaziantep'in ayakkabı konusunda İstanbul'un ardından en büyük üretim merkezi olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin en büyük 2. ayakkabı üreticisi"

İnce, sektörün gelişmesi için eğitime önem verdiklerini, ayakkabıyla ilgili eğitim kurumlarının açıldığını ve çeşitli eğitici etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi. Kentteki ayakkabı üreticilerinin ihracata odaklandığını anlatan İnce, bu konu hakkında da şunları kaydetti:

Sektörümüzü önümüzdeki yıllarda dünyadaki rakip ülkelerle yarışabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda başarılı şekilde emin adımlarla ilerlemekteyiz. Türkiye ayakkabı ihracatı olumsuzluklara rağmen 11 ayda 1 milyar 100 milyon dolar seviyelerine geldi. Gaziantep'te ise 150 milyon dolar seviyelerde ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep'in ayakkabı ihracatı son 3 yılda artarak devam etmektedir. Dünya pazarında kendine iyi bir yer ediniyor. Şu an kentimiz Türkiye'nin en büyük 2. imalatçısı ve ihracatçısıdır. Biz ürettiğimiz ürünlerin büyük bir kısmını İstanbul'a göndermekteyiz ve aracı kurumlarla gönderdiğimiz için bizim gerçek ihracat verilerimize yansımamakta.

"Türkiye'de üretilen ayakkabıların yüzde 35'i Gaziantep'ten çıktı"

Türkiye'de bu yılın 11 ayında üretilen 585 milyon çift ayakkabının yaklaşık yüzde 35'i Gaziantep'te yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)