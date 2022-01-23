Türkiye'den 110 ülkeye Antep fıstığı ihracatı

Türkiye'den 2021'de toplam 110 ülkeye yapılan Antep fıstığı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 76 artarak 209 milyon 686 bin dolara yükseldi.

Tüm dünyada etkili olan kuraklık ve salgın nedeniyle tarıma dayalı üretim öne çıktı. Damak tadını artıran ürünlerimizden Antep Fıstığı da dünyadaki diğer ülkelerden daha çok talep gördü.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, 2021 yılında Antep fıstığı ihracatı, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 76 aşarak 209 milyon 686 bin dolar oldu.

BİR YILDA 20 BİN 332 TON ANTEP FISTIĞI

Geçen yıl İtalya, Almanya, Çin, Kanada, Portekiz, Malezya, Malta, Tayvan, Fas, Japonya, Moldova, Birleşik Krallık, Küba ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 110 ülkeye 20 bin 332 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

İTALYA İHRACATTA BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Türkiye, İtalya'ya geçen yıl 50 milyon 74 bin dolarlık Antep fıstığı sattı.

İtalya'yı 33 milyon 627 bin dolarla Almanya ve 12 milyon 839 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyeti izledi.

İHRACATTA ARTIŞ ÜMİDİ

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Antep fıstığının tüm bölge illeri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

ANTEP FISTIĞI İŞLENİNCE GELİR ARTTI

Önceki yıllarda sadece iç piyasada değerlendirilen fıstığın son dönemlerde ciddi bir ihracat kalemi haline de geldiğini anlatan Çıkmaz, "Dünya standartlarında olan Gaziantep ve bölgemizdeki işleme tesislerinde fıstığımız işlendikten sonra hem daha fazla gelir sağladı hem de yurt dışından daha fazla ilgi görmeye başladı." dedi.

FISTIK AĞACI SAYISI ARTIYOR

Çıkmaz, bölgedeki fıstık ağacı sayısının da ciddi oranlarda arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fıstığın rekoltesi, önümüzdeki dönemde katlanarak artacak. Buna bağlı olarak ihracatımızın birkaç yıl içerisinde daha ciddi boyutlara ulaşmasını bekliyoruz. Bunun için dış pazardaki görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca yeni pazar arayışlarına da devam ediyoruz. Fıstık, yüksek getirisiyle hem sanayicisine ve ihracatçısına hem de üreticisine kazandırıyor. Bu anlamda fıstık herkesi memnun ediyor."





"İHRACATA YILI İYİ BİR RAKAMLA KAPATTIK"

Türkiye'deki fıstık ağacı sayısının ve üretiminin en fazla olduğu Şanlıurfa'da Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir de geçen yılı ihracatta iyi bir rakamla kapatmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

DIŞ TİCARETTEKİ ARTIŞ ŞANLIURFA AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ

Dış ticarette yaşanan artışın Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu bildiren Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Tadı ve aromasıyla yiyenlerin vazgeçemediği fıstığımızın yurt dışında rağbet görmesi ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah 2022'de üretimimizin artmasıyla ihracat rakamlarımızda da bir artış olacaktır."