Türkiye'den 6 ayda 5,4 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi Türkiye için pul biber, ihracatı yapılan önemli bir gıda ürünü. Pul biber, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da rağbet görüyor.

AA

Geçen yıl biber ekim alanları azalmıştı. Bu yıl çiftçiler yeniden biber tohumlarını tarlaları ile buluşturdu.

Şu an isot için hasat zamanı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin pul biber ihracatı, yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,54 artarak 5 milyon 441 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den 2022 yılında, 10 milyon 549 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirilmişti.

Geçen yılının ocak-haziran döneminde yapılan dış satıma bakıldığında pul biber ihracatı yüzde 9,54'lük artışla 5 milyon 441 bin dolara yükseldi.

86 ülkeye 1.600 ton pul biber gitti

Bu yılın ilk yarısında Almanya, İngiltere, Hollanda, ABD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suudi Arabistan, Irak, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Umman, Japonya, Bulgaristan, Gana, Mozambik, Küba ve Fas'ın da aralarında bulunduğu 86 ülkeye 1.600 ton pul biber gönderildi.

İlk sırayı Almanya aldı

Ülkeler bazında pul biber ihracatında ilk sırayı 920 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 723 bin dolarla İngiltere, 564 bin dolarla Hollanda, 481 bin dolarla ABD ve 436 bin dolarla KKTC izledi.

"Şanlıurfa açısından sevindirici"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatının 2023 yılını ilk yarısında artış göstermesinin, isotun ana vatanı Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Kızıldemir, kentte yaşanan deprem ve sele rağmen çiftçilerin üretimden vazgeçmediğini ve tarlarını işlemeye devam ettiğini söyledi.