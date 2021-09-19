Türkiye'den 8 ayda 11.9 milyon dolarlık çay ihraç edildi

Türkiye, 2021 yılının ocak-ağustos döneminde 110 ülkeye gerçekleştirdiği çay ihracatından 11 milyon 898 bin 412 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'nin çay üretimi ve ihracatı Doğu Karadeniz için önemli girdiler arasında yer alıyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, ülkeden bu yılın 8 aylık döneminde 3 bin 49 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 11 milyon 898 bin 412 dolar gelir sağlandı.

EN ÇOK SATIŞ BELÇİKA, ALMANYA, ABD, KKTC, FRANSA VE HOLLANDA’YA

Belçika, Almanya, ABD, KKTC, Fransa ve Hollanda, çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 4 milyon 868 bin 731, Almanya'ya 1 milyon 210 bin 136, ABD'ye 810 bin 115, KKTC'ye 510 bin 145, Fransa'ya 494 bin 672, Hollanda'ya ise 465 bin 285 dolarlık çay satıldı.

İHRACATIN YÜZDE 65'LİK KISMI RİZE'DEN GERÇEKLEŞTİ

Yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirilen çay ihracatı ile 2 bin 753 ton çay karşılığı 10 milyon 763 bin 356 dolar kazanç sağlanan 2020'nin aynı dönemine göre miktarda ve değerde yaklaşık yüzde 11'lik artış sağlandı. Türkiye'nin çay ihracatının yüzde 65'lik kısmı ise Rize'de faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi.

"110 ÜLKEYE İHRACAT YAPILMASI ÖNEMLİ BİR BAŞARI GÖSTERGESİDİR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 110 ülkeye çay ihraç edilmesinin önemli bir başarı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk çayının yüzde 55'lik kısmı, Türk nüfusumuzun yoğunlukta olduğu Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi. İhracatın 65'lik kısmı ise Rize ilimizden yapıldı. İhracatta birinci sırada yer alan Rize'yi, İstanbul ve Ankara takip etti. Türkiye'nin çay ihracatında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış yaşandı."

YEŞİL ÇAY İHRACATI SÜREKLİ ARTIYOR

Türkiye'den ağırlıklı olarak siyah çay ihracatı yapıldığını ancak bunun yanı sıra son yıllarda yeşil çay ihracatının da sürekli arttığını belirten Gürdoğan, "Ürün çeşitliliğimizin artması ve yeni, aromalı ürünlerin geliştirilmesi ile çay ihracatımız çok daha üst rakamlara çıkacaktır." dedi.

RUSYA FEDERASYONU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÇAY İHRACATINDA ARTIŞ YAŞANDI

Gürdoğan, son yıllarda önemli çay tüketiminin olduğu Rusya Federasyonu ve Körfez ülkelerine de çay ihracatında artış yaşandığını ifade etti.