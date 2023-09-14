Türkiye'den Almanya'ya fındık ihracatı 85 bin tonu aştı Türkiye'nin fındık ihracatı yaptığı ilk üç ülke, çikolata sanayilerinin gelişmişliği nedeni ile hiç değişmiyor. Yerine yeni pazarlar ekleniyor.

AA

Türkiye, dünya fındık üretim ve pazarının önemli kısmını elinde bulunduruyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye, 1 Eylül 2022'de başlayıp 31 Ağustos 2023'te sona eren sezonda 120'den fazla ülkeye fındık ihraç etti.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar karşılığında 298 bin 557 ton fındık satıldı.

An fazla fındık dış satım Almanya'ya

Türkiye, 2022-2023 ihracat döneminde en fazla fındık dış satımını Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'ya 496 milyon 653 bin 928 dolar karşılığı, 85 bin 447 ton fındık satıldı.

İkinci sırada İtalya var

Dış satımda ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa takip etti.

İtalya'ya ihraç edilen 54 bin 690 ton fındıktan 330 milyon 704 bin 289 dolar, Fransa'ya satılan 21 bin 132 ton üründen ise 128 milyon 943 bin 250 dolar gelir sağlandı.

Türkiye'nin en fazla gelişme gösterdiği pazar Çin

Türkiye'nin son yıllarda fındık ihracatında en fazla gelişme gösterdiği pazarlardan biri de Çin Halk Cumhuriyeti oldu.

Geride kalan sezonda bu ülkeye 52 milyon 970 bin dolar karşılığında 8 bin 78 ton fındık ihraç edildi.

"Uzak Doğu ülkelerine fındık ihracatımız da her geçen yıl artıyor"

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, çikolata sanayinin gelişmişliği ve fındık tüketimin yüksek oluşu dolayısıyla Türkiye için Almanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin ciddi pazar olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

Uzak Doğu ülkelerine fındık ihracatımız da her geçen yıl artıyor. Çin, Japonya ve Hindistan hedefimiz. Yakın gelecekte daha iyi seviyelere satışlarımızı ulaştıracağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)