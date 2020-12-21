Türkiye'den Asya'ya sedir mantarı ihracatı

Köylülerin ihracatçı firmalara kilosunu 70-100 liradan sattığı mantar, Japonya'da taneyle satılıyor.

Japonya ve Güney Kore'ye bu yıl 100 ton sedir (katran) mantarı ihraç edildi.

Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinin bin 600 rakımlı Toros Dağı eteklerindeki ormanda köylüler, buldukları katran mantarlarının kilosunu 70 ila 100 lira arasında fiyatla ihracatçı firmalara satıyor.

BÖLGENİN MARKASI

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir aroması, rengi ve lezzeti ile bölgenin markası olan katran mantarı için coğrafi işaret başvurusunu da gerçekleştirdiklerini söyledi.

JAPONYA'DA TANEYLE SATILIYOR

Bu yıl kurak iklime karşın yaklaşık 100 ton ihracat yapıldığını aktaran ve yatırımını Adana’da gerçekleştiren İstanbul merkezli özel bir şirketin Adana’da şube temsilcisi Sefa Özsoy, Türkiye’de tonlarca toplanan katran mantarının Japonya’da özel ambalajlar ile gram ve tane ile dolar üzerinden satıldığını kaydetti.





BU YIL 100 TON İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş bölgesinde çıkan katran mantarını daha çok Japonya’ya ihraç ettiklerini belirten Özsoy, "Özellikle Feke ve Kozan bölgesi ağırlıklı olmak üzere 3 ay süre boyunca köylülere büyük katkı sunmakta. Yıllık iklim koşullarına göre 50 ton ila 150 ton arası ihracat yapıyoruz. Bu yıl kurak geçmesine karşın yaklaşık 100 ton ihracat yapıldı." dedi.





ÜLKE EKONOMİSİNE GİRDİSİ YÜKSEK

Kuzugöbeği ve katran mantarının ülke ekonomisine girdisinin yüksek olduğunu söyleyen Sefa Özsoy, "Japonya’ya dolar üzerinden gidiyor, 40 dolardan başlıyor 18 dolara kadar düşebiliyor. Burada ilk çıktığında kilosu 170 liraydı, şu an 70 TL’ye kadar düştü.

PROTEİN VE MİNERAL BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİN

Bu mantar protein, mineral bakımından çok zengin. Bu mantarın faydaları saymakla bitmez. Bu mantar kültür olarak yetişmiyor. Çin kuzugöbeğini denedi ama Türkiye’de çıkan kadar lezzeti olmadı." diye konuştu.



