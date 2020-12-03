Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni yarın yola çıkıyor

Türkiye'den yarın Çin'e yola çıkacak olan ilk ihracat treni, son durağına 12 gün sonra ulaşacak.

İstanbul'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanacak tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek, Marmaray, BTK Demiryolu Hattı üzerinden yol alacak.

TÜRKİYE'DEN ÇİN'E İHRAÇ YÜKÜ TAŞINACAK

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ilki Kasım 2019 tarihinde Çin'den Avrupa'ya ulaşan transit trenin yanı sıra Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 10 blok tren işletildi. Bu kez Türkiye'den Çin'e ihraç yükü taşıyan ilk tren, yarın İstanbul'dan hareket edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın saat 14.00'te Marmaray'dan geçmesi planlanan treni Kazlıçeşme İstasyonu'nda uğurlayacak.

“TREN, AHILKELEK İSTASYONU'NDAN YURT DIŞINA ÇIKACAK”

İhraç treni Türkiye-Çin parkurunda uzun bir güzergah izleyecek. Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars hattını izleyecek tren, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak.

“TRENİN YOLCULUĞU ÇİN'İN Xİ'AN ŞEHRİNDE SON BULACAK”

Yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yolculuğu son bulacak tren, toplamda 42 konteyner içinde beyaz eşya (buzdolabı) taşıyacak.

ÇİN'E 12 GÜNDE VARACAK

TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi "forwarder firması" olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerletilecek tren, toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.