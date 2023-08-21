Türkiye'den en fazla yaş meyve ve sebze Almanya, Rusya ve Hollanda'ya gönderildi Türkiye'den yapılan yaş meyve sebze ihracatı 7 ayda toplam 1 milyon 892 milyon dolara dayanırken en fazla dış satımın yapıldığı ürün ve ülkelerin de bilgisi verildi.

AA

Dünyada gıdaya erişim sorunu yaşanırken Türkiye önemli bir gıda ihracatçısı olma konumunu başarıyla sürdürüyor.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan ihracat rakamlarını gözler önüne serdi.

Temmuz ayında Türkiye'den en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapılan ülkeler Almanya, Rusya ve Hollanda oldu.

Temmuzda yaş meyve sebze ihracatı yüzde 27 arttı

Gürüz, açıklamasında, temmuzda ülke geneli yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 197,1 milyon dolara, 7 ayda ise 1 milyar 892 milyon dolara ulaştığının bilgisini verdi.

Gürüz'ün verdiği bilgilere göre, sektörün temmuzda 192 bin 700 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirildi.

Ocak-temmuz dönemindeki ihracat artışı yüzde 18 oldu

Ocak-temmuz dönemindeki sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 1 milyar 892 milyon dolar düzeyine ulaştı.

En fazla dış satım kiraz-vişne, şeftali ve kayısı gruplarında

Bu dönemde en fazla dış satım kiraz-vişne, şeftali ve kayısı gruplarında gerçekleşti.

En fazla yaş meyve ve sebze Almanya, Rusya ve Hollanda'ya gönderildi

Gürüz, temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülkeleri şöyle sıraladı: