Türkiye’den geçen yıl ayakkabı ihracatı arttı, geliri azaldı

Ayakkabı ihracatı geçen yıl 2019'a göre 8 milyon çift artmasına karşın elde edilen gelir yüzde 11,9 düşüşle 819 milyon 400 bin dolar oldu.

Türkiye, geçen yıl 2019'a göre 8 milyon çift ve yüzde 2,9'luk artışla 285 milyon çift ayakkabı ihraç ederken, ayakkabıda ihracat geliri katma değeri düşük ürünlere talebin artmasıyla yüzde 11,9 düşerek 819 milyon 400 bin dolar oldu.

DERİ AYAKKABILAR DAHA ÇOK İHRAÇ EDİLDİ

Toplam tutar içerisinde deri ayakkabılar 353 milyon 100 bin dolarla başı çekerken, sentetik spor ayakkabılar grubunda 249 milyon 200 bin dolar, tekstil ve spor ayakkabılarda 121 milyon 400 bin dolar, ayakkabı aksamlarında 43 milyon 100 bin dolar, terliklerde 42 milyon 300 bin dolar, plastik terlik-ayakkabıda ise 10 milyon 300 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Deri ve deri mamulleri ihracatındaki kayıp yüzde 19,9 gerileme ile 1 milyar 300 milyon dolar olarak gerçekleşirken, sektörden en büyük payı alan ayakkabıdaki düşüş daha az oldu.

EN ÇOK İHRACAT RUSYA'YA

Ayakkabıda geçen yıl en fazla ihracat 66 milyon 200 bin dolarla Rusya'ya yapılırken, bu ülkenin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 8,1'e geriledi. Rusya'da geçen yıl 2019'a göre düşüş yüzde 37'yi aştı.

Rusya'yı, 63 milyon 500 bin dolarla Irak, 60 milyon 300 bin dolarla Almanya, 59 milyon 900 bin dolarla İspanya, 32 milyon 700 bin dolarla Romanya, 23 milyon 500 bin dolarla İngiltere ve Suudi Arabistan, 23 milyon 300 bin dolarla İtalya ve İsrail ve 21 milyon dolarla Hollanda takip etti.

EN YÜKSEK ARTIŞ İSPANYA VE HOLLANDA'DA

En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden Hollanda'da yüzde 34,3, İspanya'da yüzde 28,3 ve Almanya'da yüzde 2,7'lik artış yaşandı. İsrail'deki kayıp ise yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı.

EN YÜKSEK KAYIP SUUDİ ARABİSTAN'DA

Öte yandan, ilk 10'da en yüksek kaybın yüzde 50,1 ile Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta yaşanması dikkati çekti.

"NİSAN VE MAYISTA YÜKSEK DÜŞÜŞLER YAŞANDI"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican, geçen yıl çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını, üretimin aksadığını, ihracattaki kısıtlamalar nedeniyle özellikle nisan ve mayıs aylarında yüksek düşüşler yaşandığını kaydetti.

2021 İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

Endican, tüm sıkıntılara rağmen geçen yıl 8 milyon çift fazla ihracat yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak değer bazında 110 milyon dolarlık düşüş var. Bunun ana nedeni; katma değeri yüksek olmayan, daha gündelik ve rahat ayakkabılara talebin artmasıydı. Tabii uygun fiyatlı ürünlere talebin artmasının yanı sıra kurdaki yükseklik de birim başına düşen gelirde kayba neden oldu. Tek umudumuz aşıda. Aşılama sonrası toparlanma ve ikinci yarıdaki çıkışla 2021 ihracat hedefimiz 1 milyar dolar."