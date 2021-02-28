Türkiye'nin 2020 yılı büyüme rakamları yarın açıklanacak

2020'nin son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları duyurulacak. Böylece geçen yılın büyüme rakamları netleşmiş olacak.

Türkiye, koronavirüs salgınına rağmen ekonomide istikrarı sürdürmek için gerekli tedbirleri aldı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle krizden en çok etkilenen hizmet sektöründeki işverenlerin vergi yükümlülükleri, SGK primleri ve kredi borçları ertelendi.

Kısa çalışma ödeneği ile üretime ara veren işyerlerinde çalışanlara gelir desteği sağlandı.

2020 YILI BÜYÜME RAKAMLARI NETLEŞECEK

Bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

Bu verilerle birlikte, koronavirüs tedbirleriyle geçen 2020 yılının büyüme rakamları da netleşmiş olacak.

EKONOMİSTLERİN ÖNGÖRÜLERİ

Ekonomistler, 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesini öngörmüştü. Dördüncü çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 8,3 aralığında yer almıştı.

Böylece, ekonomistlerin 2020 yılı beklentilerinin ortalaması, koronavirüs salgınının etkilerine karşın "artı büyüme" olarak şekillenmiş ve yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ekonomisi, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 büyümüştü.