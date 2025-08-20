Selçuk Bayraktar 2024'te en fazla gelir vergisi ödeyen kişi oldu

2024 Türkiye vergi rekortmenleri açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

İLK İKİ SIRA BAYKAR YÖNETİCİLERİNİN OLDU

Buna göre, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2 milyar 767 milyon lira ile yine listenin zirvesinde yer aldı.

Haluk Bayraktar, 2 milyar 528 milyon lira ile ikinci oldu.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi.

Üçüncü sıradaki isim açıklanmazken, dördüncü sırada 157 milyon lira ile Rahmi Koç yer aldı.

İhracat gelirleriyle Selçuk Bayraktar, vergi şampiyonu oldu.

SON DÖRT YILIN ŞAMPİYONU: BAYKAR

Dünyanın en büyük SİHA üreticisi Baykar, son 4 yılda Türkiye savunma ve havacılık ihracatının lideri oldu.

2024 yılında Baykar cirosunun yüzde 90'ını ihracat gelirlerinden elde etti.

Baykar, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi.

Ağustos 2024 itibarıyla Baykar, yurt içi ve yurt dışı iştiraklerinde yaklaşık 7 bin 500 personel istihdam ediyor.

GELİR VERGİSİ İÇİN

EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN MÜKELLEF LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

KURUMLAR VERGİSİ

2024 yılına ilişkin vergileme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 25 milyar 296 milyon 492 bin lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası birinci oldu.

Listenin ikinci sırasında 20 milyar 838 milyon 196 bin lira vergiyle Ziraat Bankası yer aldı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da 12 milyar 71 milyon 499 bin lira ile listenin üçüncü sırasında yer buldu.

KURUMLAR VERGİSİ İÇİN

EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN MÜKELLEF LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GİB, AÇIKLAMA YAPTI

GİB'in açıklamasına göre, Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 5 milyon 132 bin 895 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verdi.

Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi ve beyan edilen bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

EN FAZLA VERGİ İSTANBUL'DAN

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (75), Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1) olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274 bin 288 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 81 bin 526 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

2024 yılı vergilendirme dönemi beyanlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde; beyanname veren mükellef sayısı, matrah tutarları ve tahakkuk eden gelir vergisi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtildi.